Kledi Kadiu si racconta

Due grandi protagonisti della danza e dello spettacolo italiano, Kledi Kadiu e Gianluca Lanzillotta, saranno ospiti di un incontro condotto dal giornalista marchigiano Maurizio Socci. L’appuntamento, in programma sabato alle 21.45 in piazza del Santuario, rappresenta il momento clou della prima edizione di ’Movex Camp 2025’, una serata speciale in cui il pubblico potrà conoscere da vicino i percorsi, i ricordi e le emozioni di queste due eccellenze della danza e dello spettacolo italiano.

Kadiu, ballerino e coreografo di fama internazionale, è arrivato in Italia nel 1991 conquistando il grande pubblico televisivo con programmi di successo come ’Buona Domenica’ e ’Amici’. Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli e Giorgia, portando la sua arte sui palcoscenici più prestigiosi. Oggi è anche un appassionato formatore, che trasmette ai giovani la disciplina e l’eleganza che lo contraddistinguono.

Lanzillotta, danzatore e coreografo originario di Taranto, si distingue per la sua versatilità, che spazia dalla danza contemporanea all’urban, fino al teatro musicale. Ha preso parte a produzioni di rilievo come ’Notre Dame de Paris’, e ha collaborato con registi e coreografi di fama internazionale tra cui Giuliano Peparini e Franco Dragone (Cirque du Soleil). La sua cifra artistica è la capacità di unire tecnica e intensità espressiva.