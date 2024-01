Ko Jesina, finisce in 9: "È mancato equilibrio"

Due vittorie e una sconfitta. Il bilancio delle "nostre" nella terza giornata di ritorno in Eccellenza. Bel colpo casalingo del Castelfidardo, che supera di misura il Tolentino centrando anche il sorpasso in classifica e confezionando la vittoria nel primo tempo con i guizzi di Kurti e Braconi. "Un primo tempo quasi perfetto – commenta entusiasta mister Marco Giuliodori –. Una bellissima partita contro una grandissima squadra. Aspettavamo il ritorno del Tolentino nel secondo tempo, perché hanno cercato di fare valere le loro qualità, ma abbiamo sofferto di squadra e alla fine siamo riusciti a portarla meritatamente a casa". Di misura e addirittura con un’autorete l’Osimana rialza la testa dopo il ko di Civitanova. I giallorossi hanno la meglio soltanto nella ripresa su un giovane Montegiorgio che si fa apprezzare per il gioco, ma è poco incisivo sotto porta. Giallorossi cinici, "ma non era scontato vincere, perché sapevamo delle difficoltà di misurarci contro il Montegiorgio – il pensiero di Aliberti, allenatore dell’Osimana –. Non dimentichiamoci che hanno conquistato undici punti fuori casa. È una vittoria che ritorna dopo la delusione e una sconfitta non meritata contro la Civitanovese e che ci permette di risalire la china. È stata una lotta, una battaglia come saranno le prossime partite". Da dimenticare per il risultato e ancora per i cartellini rossi la domenica della Jesina che cade di nuovo in casa, stavolta contro il K Sport Montecchio Gallo, la bestia nera in questa stagione dei leoncelli tra Coppa e campionato. "Troppi errori da parte nostra come nel primo gol anche se nel primo tempo abbiamo disputato una buona partita – attacca Strappini, allenatore della Jesina –. Negli spogliatoi ci siamo detti di stare sereni, lucidi e di non perdere la testa, invece abbiamo finito la partita in nove. Dobbiamo mantenere un equilibrio e dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, non possiamo concedere una due espulsioni a partita". "A volte siamo troppo generosi, poi l’equilibrio viene meno e in questa parte di campionato non può succedere – aggiunge il mister –. Dovremo essere anche più determinati e cattivi sotto porta, altrimenti diventa inutile il predominio territoriale". Intanto in testa alla classifica, da sola, si è portata la Civitanovese, che ha vinto (di misura), e in trasferta, uno scontro diretto: contro il Chiesanuova.