Koopmeiners, per la Dea non ha prezzo a Bergamo

Nessun centrocampista in serie A ha segnato quanto Teun Koopmeiners nel 2023: 8 reti, sei nel precedente girone di ritorno, due in questo avvio di campionato. Se si giocasse sempre al Bentegodi, dove da tre anni consecutivi segna il gol decisivo nella vittoria dell’Atalanta sul Verona, il 25enne nazionale olandese sarebbe il cannoniere del nostro torneo, ma ovviamente l’importanza di RoboKoop va ben i singoli gol, seppur decisivi. Contrasti, palle recuperate, cross, passaggi con i contagiri, tiri da fuori che aprono le difese avversarie: Koopmeiners è un giocatore ovunque, che costruisce, finalizza, distribuisce. In estate lo voleva il Napoli che ha presentato un’offerta da 48 milioni, sentendosi rispondere dai Percassi ’’no grazie, resta a Bergamo’’. Nelle strategie del club, in accordo con Gasperini, fin da giugno c’era l’idea di sacrificare Hojlund, sostituibile con un altro bomber come Scamacca, ma non Koop. Indispensabile, insostituibile. E inesauribile. Gasperini in sei partite di campionato lo ha lasciato in campo per 521 minuti su 540. L’Atalanta in estate lo ha blindato contrattualmente fino al 2026, con un adeguamento dell’ingaggio: facile immaginare che anche nel mercato di gennaio per lui arriveranno offerte superiori ai 50 milioni. Ma la Dea il suo RoboKoop se lo tiene stretto, almeno fino a giugno. Fabrizio Carcano