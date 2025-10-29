Kouko, pronto il rientro. Giulianova senza tifosi

Ancona-Giulianova in programma domenica prossima allo stadio Del Conero si giocherà senza tifoseria proveniente dalla provincia di Teramo. Com’era prevedibile, dopo gli scontri avvenuti lo scorso anno, è scattato il divieto per i sostenitori giallorossi, "misura disposta per questioni di ordine pubblico", e lo stesso, presumibilmente, avverrà in occasione della gara di ritorno. Questa settimana i biglietti per la partita saranno dunque a disposizione soltanto dei residenti della provincia di Ancona.

Nel frattempo ieri alle 13 la squadra è tornata ad allenarsi al Sorrentino di Collemarino, cinque giorni per preparare al meglio la partita col Giulianova, sfida che ritorna dopo oltre dieci anni. L’ultimo doppio confronto tra dorici e giuliesi, infatti, risale alla stagione 2013-14 in serie D. Sarà una sfida particolarmente sentita ma soprattutto importante, per l’Ancona, che con la vittoria di Macerata e con la conferma del secondo posto in classifica si propone come la principale antagonista allo strapotere dimostrato finora dall’Ostiamare, domenica prossima all’esame Teramo.

Tra le due contendenti, rispettivamente al terzo – il Teramo – e al primo posto in classifica – l’Ostiamare – potrebbe avvantaggiarsi proprio l’Ancona, a cinque lunghezze dalla squadra di Ostia Lido e decisa a sfruttare ogni circostanza per ridurre il divario di punti in chiave, ovviamente, primo posto. Il primato della squadra di De Rossi, però, non è un caso: la formazione guidata da D’Antoni finora s’è imposta ovunque, anche se le ultime tre partite le ha vinte contro squadre in zona retrocessione o playout. L’Ancona, comunque, d’ora in poi non potrà fare altro che fare ciò che ha sempre fatto, cioè guardare in casa propria, ottenere il massimo risultato possibile e poi dare un’occhiata al risultato della prima in classifica, nella speranza che, più prima che poi, possa frenare la sua folle corsa.

Intanto Maurizi nei prossimi giorni dovrebbe ritrovare il centravanti Kouko, oggi all’ultima seduta di fisioterapia e poi probabilmente pronto a tornare ad allenarsi con i compagni. Il mister, però, affronterà la gara con il Giulianova con una certezza in più, quella, cioè, che la squadra anche con Cericola centravanti, supportato da Pecci e Zini sulle fasce e da uno dei trequartisti classe 2007, riesce a esprimersi comunque su alti livelli, come ha dimostrato la gara di Macerata. Domenica Gelonese sarà ancora squalificato, ma almeno Kouko potrebbe tornare a disposizione.

Giuseppe Poli