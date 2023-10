La "10" nel segno di Lollo. Tutti di corsa dagli Archi

Si correrà domenica con partenza alle 9.30 da via Marconi, all’altezza del MaxiCoal Archi di via Mamiani, e si snoderà per le vie del porto: è la Dieci di Ancona, manifestazione podistica competitiva e non, organizzata dalla Sef Stamura, giunta alla quarta edizione, terzo memorial Lorenzo Farinelli. Comprende anche la prima Legality Run, sempre sulla distanza di 10 km, cui potranno partecipare dipendenti di forze armate, forze dell’ordine, procura generale e regionale, Autorità di sistema portuale, Agenzia delle Entrate e del Demanio, Inail, Inps, provveditorato, soprintendenza, ordine avvocati, commercialisti e consiglio notarile. Ma anche una 4 chilometri non competitiva che sarà anche la prima Fiamme Gialle Marathon Kids, evento ludico-motorio che coinvolgerà le scuole d’infanzia e primarie del comune di Ancona. Una gara podistica destinata a tutti, insomma, momento di aggregazione e socializzazione ma anche e soprattutto di sport, alla cui organizzazione hanno collaborato in tantissimi, dalle fondazioni Azienda ospedaliera universitaria delle Marche onlus e Lorenzo Farinelli all’università Politecnica delle Marche, dall’azienda Ospedaliero universitaria delle Marche alla Cna Ancona, passando per la Fidal regionale e il Coni Marche, con in primo piano la Guardia di Finanza, non solo per la Legality Run e la Marathon Kids, ma anche perché porterà all’evento due atlete delle Fiamme Gialle e vicecampionesse della Coppa europa di fioretto, che sono l’anconetana Serena Rossini e la livornese Beatrice Monaco, entrambe in forza anche al Club Scherma Jesi. "E’ una manifestazione sportiva di valenza sociale e di aggregazione e vivibilità del nostro territorio comunale – ha spiegato il vicesindaco e assessore Giovanni Zinni alla presentazione di ieri in Comune –, una corsa che si interseca in un percorso che fa vivere pezzi significativi della nostra città. Un evento che unisce temi sportivi a una serie di valori fondamentali per la crescita non solo dei giovani ma di tutti i cittadini". "Un evento che ci inorgoglisce – ha aggiunto l’assessore Daniele Berardinelli –, non solo un percorso all’interno della parte più identitaria e storica della città, ma anche un modo di fare attività all’aperto, avvicinando i cittadini a un’iniziativa importante, perché questo è il terzo memorial intitolato a Lorenzo Farinelli. Che ci ha lasciato per una malattia incurabile, ora, con la speranza che anche attraverso la raccolta di fondi della fondazione a lui intitolata un giorno possa essere curata". Presente insieme al papà Giovanni anche Amalia Dusmet, la mamma di Lorenzo Farinelli, che ha ricordato la frase di Lorenzo, "Mordete la vita ogni secondo. Sembra dura, amara. Ma è succosa ed è un sogno", sottolineando che in questo messaggio c’è tutto il significato dell’evento di domenica.

Giuseppe Poli