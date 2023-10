La 90esima vittima: "Lutto cittadino per i funerali. Vicini alla figlia"

Sarà lutto cittadino a Cerreto d’Esi nel giorno dei funerali di Concetta Marruocco. A confermarlo il sindaco David Grillini (nella foto con l’assessore Bellomaria): "Dichiareremo, a tempo debito, il lutto cittadino. C’è una comunità ancora sotto choc per quanto accaduto venerdì notte". "Il Comune di Cerreto d’Esi, da tempo si è adoperato in tutti i modi e ha fatto tutto ciò che la normativa prevede in queste situazioni. Da report nazionali – dichiara il sindaco – ho appreso che Concetta è la novantesima vittima di femminicidio quest’anno. È un numero che spaventa e ci dovrebbe allarmare tutti. Evidentemente le misure che ci sono non sono sufficienti. Dovremmo interrogarci su come potenziare ancora di più un servizio che comunque funziona bene ed è attivo tutto l’anno con specialisti, medici, amministrazioni e forze dell’ordine". Il Comune assieme agli psicologi dell’Ast si è occupato anche della figlia di Concetta: "In questo momento per ragioni di sicurezza non possiamo dire dove si trova ma sono state attivate tutte le misure del caso" spiega. Dell’ennesimo femminicidio, stavolta avvenuto a Cerreto d’Esi, domenica si è parlato anche durante le omelie nelle chiese fabrianese. Il vescovo Francesco Massara, ancora sconvolto ha commentato: "Quella avvenuta a Cerreto d’Esi è una grande tragedia per la comunità oltre che per la famiglia coinvolta. Preghiamo e stiamo vicino ad ogni famiglia affinchè questi gesti non si ripetano mai più". Monsignor ha mandato poi "un grande abbraccio al minore che non dovrà essere lasciato solo in questo momento drammatico". Poi rivolgendosi alle famiglie: "Non chiudetevi mai nell’isolamento: davanti a un disagio cercate sempre una strada, un aiuto. Fatelo prima che sia troppo tardi".

Una comunità sconvolta che continua a chiedersi come non si sia riusciti ad allontanare realmente il killer e perché nessuno abbia consigliato a Concetta di cambiare la serratura del portone, accorgimento che avrebbe potuto forse impedire una morte che appare sempre più ingiusta e inaccettabile.