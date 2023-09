La app è sistemata:. Federico II "connessa"

"C’è stato un problema con la geolocalizzazione, ma l’app ora è pronta ed entro il prossimo ottobre la nuova piazza Federico II multimediale sarà inaugurata". Così l’assessora ai Lavori pubblici Valeria Melappioni interrogata dal consigliere Nicola Filonzi (JesiAmo) sul rischio incompiuta della piazza su cui si affaccia il Duomo dopo lo stop dei nuovi amministratori alle formelle luminose studiate dalla vecchia giunta Bacci. "La variante in riduzione è pronta – ha detto l’assessora - e sono in corso le interlocuzioni con la ditta. Non è un’incompiuta, lo spazio è libero e funzionante. Con questa nuova app l’utente potrà spostarsi in piazza Federico II attraverso formelle geolocalizzate e con la fotocamera del telefonino potrà scoprire la dei palazzi circostanti. Superata la difficoltà della geolocalizzazione l’app è stata messa a punto ed è pronta ad entrare in funzione non appena sarà installato il cartello entro ottobre". L’auspicio della Melappioni è che "quella piazza possa rincorrere l’idea di riempire uno spazio e portare eventi non solo una pavimentazione, ma uno spazio centrale". "Se si vuole puntare sulla figura di Federico II e sul turismo non andrebbe fatta una variante in riduzione ma in aumento" ha replicato Filonzi.