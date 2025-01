La Bagalier Feba Civitanova fa un passo falso con Umbertide

BAGALIER FEBA49UMBERTIDE60

BAGALIER FEBA: Panufnik 9, Severini 1, Perini 12, Mini 5, Binci 12, Pepe 4, Bocola 3, Jaworska 4, Pelliccetti. Ne. Streni, Severini, Contati. All. Melappioni.

UMBERTIDE: Kasapi 2, Tempia, Boraldo, Bartolini 6, Gianangeli 9, Paolocci, Schena 12, Baldi 20, Offor, Hatch 11. Ne Cenci, Lemma. All. Staccini.

Arbitri: Palazzo e Renga.

Progressivi: 12-16, 29-27, 37-38, 49-60.

Passo falso della Bagalier Feba nell’A2 di basket femminile con Umbertide che espugna il palas civitanovese con un punteggio tuttavia eccessivo. Quando mancano 50 secondi alla fine si sta sul 44-51 e le locali fanno fallo sistematico per fermare il cronometro ma le umbre sfruttano ogni tiro libero, così si dilata il punteggio. La formazione di coach Melappioni si fa apprezzare in difesa ma mostra difficoltà in attacco soffrendo principalmente la fisicità delle avversarie.

A ciò aggiungiamo che Panufnik parte bene, ma non è al meglio della condizione e gioca quasi un quarto d’ora, ma in quei minuti si fa valere sotto canestro realizzando 9 punti, Jaworska comincia con il piede giusto ma poi viene sempre raddoppiata e non riesce più a fare punto. La squadra civitanovese gioca sotto pressione e in questi casi fa anche qualche scelta frettolosa. Ora va in archivio questa partita e l’attenzione si sposta sulla sfida contro Ragusa, la Feba giocherà di nuovo in casa contro la squadra siciliana che si è presentata ai blocchi di partenza con ambiziosi progetti.