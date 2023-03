La baia di Portonovo si riaccende Ristoranti già pronti a ripartire "Ma resta l’incognita mosciolo"

di Claudio Desideri Il sole di questi ultimi giorni ha riacceso Portonovo. Gli operatori della baia hanno iniziato a svolgere i lavori di manutenzione indispensabili dopo le ultime mareggiate e i ristoranti si stanno rifacendo il look in vista di una stagione che, scontato dirlo, parte già alla grande. "Abbiamo aperto lo scorso sabato – ci ha detto Marcello Nicolini dell’omonimo ristorante – e abbiamo già molte prenotazioni per i prossimi giorni. Siamo ripartiti con il nostro menù e alcune novità interessanti in attesa del nostro amico mosciolo". Mosciolo, che lo ricordiamo, la scorsa stagione ha destato molte preoccupazioni tra i ristoratori. L’elevata temperatura dell’acqua ne aveva, infatti, ridotta la produzione tanto che alla fine dell’estate le poche quantità pescate erano destinate ai soli privati. "Speriamo che quest’anno – ha evidenziato Federica Rubini del ristorante Emilia – ce ne siano di più. In caso contrario valorizzeremo altri frutti e pesci che l’Adriatico ci offre per mantenere un menù che sia sempre legato al nostro territorio. Per noi è fondamentale mantenere un servizio che faccia stare bene i nostri ospiti. Il ristorante aprirà il 5 aprile e abbiamo già molte prenotazioni". A Portonovo l’ospite è sempre coccolato come ci ha detto...