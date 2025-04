La baia va verso la Zac. Mappatura dei turisti

La baia anconetana di Portonovo si prepara alla stagione estiva: come nel 2024, ma dal mese di giugno, ci sarà ancora la Zac (Zona ad Accesso controllato) per disciplinare l’accesso di veicoli e scongiurare la congestione dei parcheggi e il traffico lungo la strada di accesso, con un controllo del flusso dei veicoli.

Per quest’anno, il vice sindaco Giovanni Zinni ha annunciato un upgrade: il Comune ha intenzione di mappare la presenza di turisti stagionali, residenti, domiciliati, operatori, fornitori, clienti di lunga permanenza nelle spiagge di Portonovo, con l’obiettivo di creare un database per una prima white list da inserire in un’app per facilitare il lavoro di monitoraggio da parte degli operatori, evitando le code.

Un lavoro funzionale al controllo, in futuro, con telecamere di sorveglianza.

Lo scorso anno il Comune ha registrato più controlli nell’area e meno contravvenzioni, segno di un monitoraggio più efficace e di minori violazioni. Con la Zac, che verrà attivata in giorni critici, replicando la misura del 2024 - l’ipotesi è nei weekend di giugno, per una buona parte di luglio e per l’intero agosto - si consente l’accesso dei veicoli - fatti salvi clienti di stabilimenti, alberghi e vari locali oltre ai residenti ecc. - fino alla saturazione dei parcheggi pubblici, tra le ore 8 e le 19, che viene comunicata in tempo reale al varco a monte presidiato da Polizia Locale e da personale Ancona Servizi. Per i veicoli in eccedenza, ci sarà il consueto un servizio di navette gratuite fino alla baia.