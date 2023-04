La balaustra "bicolore" Un putiferio di critiche: "La cosa più brutta che abbiamo mai visto"

di Raimondo Montesi

Ha suscitato un putiferio il nostro articolo, pubblicato sull’edizione pasquale, circa i lavori tra Porta Pia e via Marconi. In tanti sui social, sotto la pagina del Carlino, hanno commentato l’attuale situazione, con la nuova balaustra bianca che d’improvviso si interrompe, lasciando spazio alla vecchia. Senza contare Porta Pia, ridotta a un cantiere abbandonato, e il tratto di via Marconi dove una recinzione racchiude (male) i materiali edilizi.

Samuele Bevilacqua scrive che "la balaustra nuova sembra già vecchia. Poi non scordiamoci che i lavori, penso a fine estate, riprenderanno per fare la pavimentazione lungo via XXIX Settembre, come se in un anno e qualche mese non c’era il tempo per farla nello stesso cantiere". Per Giusy Hinna "hanno fatto una schifezza, è già tutto rovinato, e stanno verniciando su certi punti perché la vernice è venuta via, vernice ad acqua, che geni! Per non parlare dei vetri. Per terra manca un pezzo di marciapiede e ci cresce erba". Sulla stessa linea d’onda Marina Bellinzoni: "Bastava vedere chi ci lavorava: in due a fare tutto il lavoro. Io i lavori li ho seguiti perché ci lasciavo la macchina per andare al lavoro. Usavano vernice ad acqua, quella che si usa nelle case. Lì avrebbero dovuto usare quella per esterni. Per fare una balaustra sul lungomare si dovrebbero prendere ditte specializzate. L’altro giorno un operaio cercava di passare una vernice con un pennellino sopra dove ora è già nera. Ma secondo me è peggiorata la cosa". Harry Burns è lapidario: "Come al solito... le cose fatte a metà". Per Pierfrancesco Novelli la balaustra nuova addirittura "è peggio della vecchia", mentre Giorgio Panzini fa una considerazione più generale: "Invece di 50 cantieri lasciati poi colpevolmente a metà era meglio farne 25 fatti bene". Secondo Romano Veroli "per come sono stati fatti i lavori ci sarà sempre bisogno di interventi giornalieri. Il bianco si sbuccia ogni giorno, nelle giunte le crepe non finiscono mai. lavori fatti da principianti". C’è chi scrive: "Ma qualcuno che capisce qualcosa non va a vedere i lavori ultimati prima di saldare le ditte? Tanti soldi spesi male per lavori fatti alla carlona". Tanti la buttano in politica, criticando la giunta Mancinelli: "Io dico che la città é allo sfascio". "Fossero solo le balaustre. Città in degrado totale". "Tutto sciatto ad immagine e somiglianza di chi guida la città da 10 anni. E che purtroppo vuol continuare a farlo mettendo la sua controfigura". "Finalmente qualcuno che lo dice! Uno dei tanti disastri dovuti all’incapacità di questa amministrazione. E proprio davanti alla Mole, usata spesso per riempirsi la bocca! A casa".