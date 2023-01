"La balaustra è caduta come burro, ero lì sotto"

di Marina Verdenelli

Daniele Pongetti era suo amico, si vedevano tutti i giorni e anche alla Lanterna Azzurra erano andati insieme. Quando è scoppiato il caos però lui "Pongio" non lo ha visto più e fuggendo ha preso per l’uscita numero 3 dove tutti si erano diretti nella notte maledetta di Corinaldo. Ieri in aula, al tribunale di Ancona, è stata sentita anche la sua testimonianza. L’amico di Pongetti, una delle sei vittime della discoteca di via Madonna del Piano, oggi è un giovane di 21 anni, di Senigallia, ma all’epoca dei fatti era 16enne. "Ero quasi in fondo alla sala – ha raccontato il testimone – quando ho iniziato a sentire il prurito agli occhi (per lo spray urticante spruzzato dalla banda che ha scatenato tutto per fare rapine nel locale, ndr). Non riuscivo né a respirare né a tossire per quanto era forte. Ho visto una porta aperta e la luce, mi sono diretto lì come tutti quelli che avevo attorno, presi dal panico. Daniele l’ho perso di vista. Io nella fuga ho fatto pochi metri perché c’era tanta gente, sentivo la pressione addosso e ad un certo punto ho sentito la recinzione che mi poggiava sulla guancia. La balaustra? È caduta come burro e io sono finito di sotto, sulla terra. Agli scalini della rampa non ci sono nemmeno arrivato".

L’amico di Pongetti è caduto dalla balaustra di sinistra, guardando l’uscita dall’interno della discoteca e ieri lo ha ripetuto più volte, rispondendo anche alle domande del pubblico ministero Paolo Gubinelli, che quella recinzione che delimitava la rampa dell’uscita di sicurezza (dove è confluita la folla di gente che fuggiva dalla discoteca per il forte odore di una sostanza urticante spruzzata all’interno del locale) "è andata giù come niente".

Le balaustre arrugginite e, stando alla pubblica accusa, non a norma di sicurezza per un locale dove si faceva pubblico spettacolo, sono tra le contestazioni del permesso rilasciato dalla commissione di vigilanza sull’apertura della discoteca. Non solo erano vetuste ma attorno c’era cresciuta anche della vegetazione. "A me sono caduti tanti ragazzi sopra – ha proseguito il testimone – non riuscivo a muovermi e sentivo il peso sopra di me che mano a mano aumentava sempre di più tanto che mi sono detto non mi salvo, non ce la farò, non arrivo alla fine. Il tempo passato così mi è sembrato eterno anche se forse poi sono passati solo pochi minuti. Un amico ha provato a tirarmi fuori mentre ero sotto ma non ci è riuscito. Mi sono liberato solo quando si sono alzate le persone che avevo sopra". L’amico di Pongetti ha detto di ricordare anche che, mentre si trovava sull’uscita incriminata, la folla di persone che erano lì tendeva più ad allargarsi sulla rampa che ad allungarsi come se alla fine del passaggio qualcosa le bloccasse. "Daniele? L’ho perso di vista subito nel panico che si era generato – ha aggiunto – poi l’ho rivisto fuori, mentre cercavo i miei amici, davanti alla Lanterna, con la coperta sopra". Pongetti era già morto.