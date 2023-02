"La balaustra già rovinata? Chiediamo i danni"

"E’ vero, la balaustra ha dei difetti che abbiamo visto anche noi e che abbiamo già contestato alla ditta che ha effettuato i lavori. C’è un contenzioso aperto". Così l’assessore ai Lavori pubblici Paolo Manarini risponde in merito al cattivo stato in cui versa il muretto realizzato da nuovo lungo via XXIX Settembre. Un’opera che ha pochi mesi di vita visto che i lavori sono partiti a dicembre del 2020 e il montaggio dei blocchi è finito solo di recente. La lunga balaustra bianca, alternata a vetrate, che accompagna la passeggiata dalla Banca di Italia a Porta Pia, fino al quartiere degli Archi, presenta già i segni di un deterioramento del materiale. C’è muffa, l’intonaco si spella via, sono comparse già delle crepe, insomma ha tutti i segni di un materiale scadente. "Intanto la ditta non ha terminato il collaudo – osserva Manarini – e in questa fase dovrà riparare a tutte le cose che non vanno. Io stesso mi sono accorto dei problemi. Sia la direzione dei lavori che il responsabile del procedimento sono stati avvisati e la questione è stata segnalata. Ora le cose sono due: o la ditta interviene o lo farà il Comune decurtando però parte dei costi che deve pagare all’impresa. Servono a questo le fideiussioni che si chiedono ad inizio lavoro, proprio per non trovarsi a lavori mal eseguiti e rimetterci di tasca nostra".

Da rifare probabilmente sarà il rivestimento della balaustra, che è in calcestruzzo, visto che il materiale impiegato non ha retto e viene completamente via. I lavori in XXIX Settembre sono destinati comunque a tornare perché manca il secondo tratto del muretto da rifare, da Porta Pia fino a via Marconi, per cui c’è già un appalto assegnato stando all’assessore ai Lavori pubblici.

Poi c’è il discorso illuminazione. "Per quello si dovrà procedere ad una nuova pavimentazione – spiega Manarini – perché si dovrà lavorare su una sottostruttura per i nuovi pali e le nuove luci quindi l’attuale marciapiede verrà demolito, da largo Traiano a Porta Pia. Lavori questi ancora da affidare". Il Comune ha già aperto comunque un contenzioso penale con la ditta del primo tratto di lavori su via XXIX Settembre perché non ha rispettato i tempi per la consegna del cantiere. La stessa ditta deve anche portare via il materiale da lavoro lasciato sotto Porta Pia, monumento storico, trasformato in una sorta di deposito da cantiere. I lavori per valorizzare la nuova passeggiata sono costati fino ad ora un milione di euro e sono iniziati a dicembre di due anni fa.

ma. ver.