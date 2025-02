La Banca di Filottrano acquista sei defibrillatori e li dona al Comune

Gli ultimi casi di cronaca riportano episodi in cui le persone colpite da infarto riescono a salvarsi grazie all’uso tempestivo del defibrillatore. Diversi comuni hanno quindi provveduto ad installarli nei punti più sensibili del proprio territorio ma non sempre è possibile farlo perché le risorse non bastano mai. E così la Banca di Filottrano ha deciso di finanziare l’acquisto di sei defibrillatori, da collocare in vari luoghi pubblici del Comune che ne era sprovvisto. Nelle scorse settimane si è provveduto ad individuare assieme al Comune i luoghi dove posizionare i totem con i defibrillatori. Sono stati scelti i punti più frequentati: l’ingresso del palazzo municipale in piazza Cavour, il loggiato di piazza Mazzini, il PalaGalizia, il centro commerciale nella zona industriale, il plesso Sassaroli dell’Istituto comprensivo e la filiale di Montoro della Bcc di Filottrano.