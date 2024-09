La band Arbitri Elegantiae propone un nuovo album che spazia dal blues al rock

Nuovo disco per la band senigalliese Arbitri Elegantiae. E’ ‘Per tutte le altre destinazioni’, album anticipato dall’uscita dei videoclip di ‘Terragobb’a e ‘Settembre 29 ’44’ e del singolo ‘Epicurea’. L’opera rappresenta un vero e proprio viaggio musicale, contaminato da influenze che spaziano dal cantautorato al blues, dal folk al rock, fino ad abbracciare alcune sonorità della musica etnica. Lorenzo Franceschini (voce, chitarra acustica, mandolino), Silvia Falcinelli (voce), Marco Giulianelli (tastiere), Gabriele Ciceroni (clarinetto, fisarmonica, cajon flamenco), Giovanni Frulla (ottoni), Federico Messersì (chitarra, basso elettrico, contrabbasso), Enrico Segoni (basso, percussioni) e Eugenio Gregorini (cajon flamenco e bombo argentino) firmano un disco che affronta molteplici temi L’amore è uno dei fili conduttori: dalla dolcezza dell’innamoramento (‘La tua magia’) alla nostalgia della lontananza (‘Se non scrivo mai di te…’) passando per l’invettiva contro un amore ingrato (‘Pizzica del nonamore’). Storia e filosofia ispirano canzoni come ‘Settembre 29 ’44’, che parla dell’eccidio nazista di Monte Sole, o ‘Epicurea’, che invita a tener presente che per vivere abbiamo bisogno di molte meno cose di quelle che pensiamo. ‘Per tutte le altre destinazioni’ è un lavoro un disco ricco di suggestioni, energico ed allo stesso tempo meditativo, trasognato, capace di tratteggiare atmosfere dolci e raffinate, ma insieme crudo e diretto, in grado di esprimere i sentimenti più intensi.