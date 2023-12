La band "Il Gioco" di scena al Kokogena: jazz e musica improvvisata

Domani c’è Il Gioco al Kokogena di Osimo. Ma non si tratta di attività ludiche, bensì di musica. Il Gioco è un trio formato da tre giovani musicisti marchigiani (Leonardo Rosselli ai sassofoni, Thomas Lasca alla chitarra e Andrea Elisei alla batteria) che in virtù della loro formazione sonoin grado di connettersi tra loro ancora più profondamente attraverso l’ascolto reciproco e l’interplay.

Il gruppo ha già all’attivo due album "Il Gioco" e "We’ve got the world on a string". La loro musica, quasi tutta originale, abbraccia diversi stili, dalla world al rock, e li riunisce tutti sotto un’unica matrice, che è quella del jazz e della musica improvvisata più in generale.