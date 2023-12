La band Maloo in scena in piazza Pergolesi: stile unico e innovativo

Proseguono gli appuntamenti live per celebrare la musica e divertirsi insieme in piazza Pergolesi, dedicata proprio al compositore protagonista della storia musicale di Jesi. Oggi alle 18.30 protagonisti saranno i Maloo, una band che sta ridefinendo i confini del Nu Jazz e del Crossover con il loro stile unico e innovativo. Questo trio, composto da Valeriano Ulissi alla chitarra e agli strumenti elettronici, Carlo Bolognini al basso e agli strumenti elettronici, e Giovanni Zannini alla batteria e agli strumenti elettronici, crea un suono che vuole essere equilibrio tra l’eleganza del jazz e l’innovazione dell’elettronica. Una miscela di jazz, rock, minimalismo ed elettronica. I concerti in piazza Pergolesi proseguiranno il 30 dicembre alle 18 con il Simone Grassi Swingset: un viaggio nel mondo del jazz e dello swing. Simone Grassi guiderà il suo ensemble in una performance che cattura l’essenza di un’epoca dorata della musica. Il repertorio spazierà dai grandi classici del jazz a interpretazioni originali, "un appuntamento per vivere momenti di pura gioia musicale".

sa. fe.