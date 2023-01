La banda della Pasquella di Varano infastidita in centro da un passante

Passa la banda de ‘La Pasquella di Varano’, ma i pastori vengono infastiditi da uno sbandato: attimi di tensione sotto l’albero di Natale, in piazza Roma. È successo ieri, attorno alle 18.30, in pieno centro.

La storica banda della Pasquella stava attraversando corso Garibaldi (direzione piazza della Repubblica) tra gli sguardi rapiti della gente e la curiosità dei bambini, quando alcuni musicisti della banda sono stati infastiditi da un uomo sulla 30ina (presumibilmente di origine africana). Chi c’era, parla di un ragazzo che "indossava una sorta di copricapo nero, con cappotto scuro e zaino sulle spalle". I presenti raccontano di averlo sentito "gridare parole sconnesse, come ‘gang, mafia e Italia’". Un testimone ci dice di più: "Mi si parava davanti quando scattavo foto e video ai signori della Pasquella. Gli ho chiesto perché facesse così. Poi, ha iniziato a disturbare la banda sotto l’albero natalizio di piazza Roma. Diverse persone l’hanno visto". I musicisti suonavano disposti in cerchio, mentre lui tentava di raggiungere il centro della scena. La tensione è diminuita quando la banda ha deciso di proseguire verso il porto.

Lui, però, deve averla seguita, tanto che qualcuno avrebbe avvertito il 112. Sul posto, in una manciata di minuti, sono giunte due volanti della Polizia. Gli agenti – stando a quanto trapela – si sarebbero limitati a controllare e a monitorare la situazione fino all’allontanamento del giovane, che in un secondo momento avrebbe anche iniziato a ballare e a saltellare in strada, tra i passanti.

n.m.