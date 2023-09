La Barbie cieca al Museo Omero: "La casa dei sogni per ipovedenti"

Sarà una chiacchierata tra Omero, il padrone di casa, e una Barbie cieca, quella che (solo idealmente, s’intende) avrà luogo oggi, alle 17, al museo tattile statale Omero. Qui, verrà presentata una Barbie ipovedente con al seguito la sua casa, quella che ha fatto e continua a fare sognare generazioni di bambine. Prima ancora del successo cinematografico, quindi, la Barbie è entrata al museo di Ancona con la mostra itinerante ‘La cultura della plastica: arte, design, ambiente’, ideata da Andrea Socrati e sviluppata nell’installazione multisensoriale di Fabio Fornasari. Che spiega: "La Dream House della Barbie è un oggetto potente, che racconta gli oggetti che sono entrati nella casa e nel mondo di Barbie e che sono gli oggetti che abbiamo tutti nelle nostre case. Questa iniziativa significa esplicitare i contenuti, fare in modo che una persona si avvicini e capisca come sono fatte le cose".

L’iniziativa potrebbe essere rivolta anche (e soprattutto) a livello educativo per i più piccoli con disturbi della vista. "È una multisensorialità associata alle informazioni utili per comprendere come è fatta e che funzioni abbia la Dream House. Quella che presenteremo sarà una Barbie con una gamba bionica già prodotta dalla Mattel, a cui però noi abbiamo aggiunto l’idea che potesse essere non vedente. Con sé, ha una miniatura della Dream House. Insomma – commenta Fornasari – è un gioco narrativo". Ingresso gratuito, cittadinanza invitata, gradita la prenotazione al 3355696985.

ni. mor.