La barista si rifiuta di dargli da bere. Ubriaco devasta il locale: arrestato

Entra nel bar ubriaco e pretende ancora da bere. La barista, viste le condizioni del cliente, si rifiuta, ma quel "no" fa perdere la testa a un 31enne, che inizia a lanciare sgabelli, rompere i bicchieri che trova sotto mano e prendere a calci la porta di vetro, mandandola in frantumi. Danneggiato il bar pizzeria Latini, a Portavalle. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri. La follia è andata in scena domenica mattina. Non erano ancora le 8 e il locale aveva aperto da poco quando è arrivato il 31enne, un siciliano residente a Serra San Quirico. Voleva per forza da bere, ma la dipendente non ha servito nulla al cliente, perché non si reggeva in piede ed emetteva un odore di alcol tipico di chi aveva già bevuto abbastanza. Quando non ha visto soddisfare la richiesta, il cliente ha alzato la voce: "Dammi da bere o spacco tutto". La minaccia si è poi trasformata in realtà, perché ha iniziato a distruggere tutto ciò che gli capitava a tiro. Con le mani ha buttato a terra espositori di gadget, poi ha preso gli sgabelli e li ha lanciati contro il mobilio. Non si è fermato lì. Ha afferrato dei bicchieri vicini al bancone e li ha poi tirati per terra, incurante della clientela che si trovava all’interno. La barista lo ha pregato di smetterla e ha chiamato il 112 per chiedere l’intervento dei carabinieri. Una pattuglia del Norm è arrivata sul posto. I militari hanno visto in diretta una sedia volare di fuori. Era stata lanciata dal 31enne che, in forte stato di collera, stava spaccando tutto. Quando i carabinieri sono entrati si è calmato un po’, ma subito dopo ha ripreso ad agitarsi inveendo verbalmente contro la barista. "Te la faccio pagare – le ha urlato –, ti rompo tutta, non finisce qua". E giù insulti. I carabinieri hanno dovuto farlo salire nell’auto di servizio per farlo smettere. Poi è stato portato in caserma e arrestato per danneggiamento aggravato, violenza e minaccia per costringere a commettere un reato. Il giudice Corrado Ascoli, ieri mattina, ha convalidato l’arresto, disponendo per il 31enne, difeso dall’avvocato Diego De Giacomi, i domiciliari. In aula l’uomo ha chiesto scusa per quanto ha fatto, ammettendo di avere sbagliato a reagire in quel modo violento. Il legale ha chiesto i termini a difesa per il suo assistito e l’udienza proseguirà il 20 dicembre. Il 31enne era già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti simili.