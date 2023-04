"La battaglia contro la violenza stradale"

La fondazione "Michele Scarponi onlus" e l’associazione culturale Fatto e diritto hanno organizzato per mercoledì alle 15 il convegno gratuito "Sicurezza stradale e mobilità urbana sostenibile: verso un futuro possibile" nell’aula A1 della Facoltà di Economia e Commercio "Giorgio Fuà". L’apertura dei lavori è affidata ad Antonio Di Stasi, avvocato e professore ordinario di Diritto del lavoro all’Univpm. "Piede a terra: la fondazione Michele Scarponi onlus e la battaglia culturale contro la violenza stradale" è il titolo dell’intervento di Marco Scarponi, fratello del compianto Marco, segretario generale della Fondazione. Nel convegno saranno affrontati i temi della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale, si parlerà della battaglia culturale contro la violenza stradale, di come progettare una città sicura e sostenibile, di "città 30", del contrasto giudiziario ai reati stradali, di infortunio in itinere, del difensore dei familiari delle vittime di reati stradali. Interverranno anche Matteo Dondé, architetto urbanista, Giovanni Gallo, giudice alla sezione del Riesame, Laura Torsello, avvocata ricercatrice di Diritto del lavoro Univpm, Tommaso Rossi, presidente di Fatto e diritto, Paolo Seri, professore aggiunto di Economia del territorio e dell’ambiente Univpm, ed Andrea Colombo, esperto di mobilità sostenibile.