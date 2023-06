La battaglia degli animalisti: "Non uccidetelo". Ma ‘Alan’ è fuggito da solo

La questione della cattura del cinghiale aveva messo in allerta gli animalisti soprattutto perché l’animale sarebbe stato ucciso. Lav e Movimento Animalista avevano chiesto di salvare l’ungulato dalla brutta fine. "Chiediamo che sia portato fuori città – avevano detto Marisa Aquila, Massimiliano Stampella e Teresa Stefania Dai Prà – responsabili Lav e Movimento Animalista - in una zona lontana dal centro abitato. Le uccisioni di questi animali non fanno diminuire il fenomeno. La tecnica venatoria della braccata, di gravissimo impatto per l’ambiente e la biodiversità, è una modalità di caccia non selettiva che destruttura la popolazione di cinghiali creando panico nei sopravvissuti. E’ necessaria un’azione coordinata che favorisca la convivenza tra animali selvatici e attività umane facendo ricorso ai migliori strumenti di prevenzione come il controllo della riproduzione". Gli animalisti erano pronti a mobilitarsi anche pubblicamente pur di salvare il cinghiale.