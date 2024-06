La battaglia di Leonardo: "Ho bisogno di amici state insieme a me". Appello della madre

"Sono offeso da una sanità che non mi tutela, io avrò bisogno di cure costose per tanto tempo". A parlare – anzi a scrivere – è Leonardo De Grandis, marchigiano di Ancona, un ragazzo di 28anni affetto da sindrome di Pandas/Pans. Comincia così il suo messaggio indirizzato al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Leo spiega che far rientrare il Pandas nella sanità pubblica "sarà una spesa per il servizio sanitario, ma in tal modo io sarò finalmente presente come persona attiva in questa società". Si è rivolto al Carlino perché vorrebbe avere degli amici, ma detesta i pietismi, come fa sapere lui stesso grazie alla Cf, metodo di scrittura facilitata: "Vorrei degli amici, ma non voglio pietismi – sottolinea il giovane, che domenica compirà 29 anni – Il mio sistema immunitario è farlocco, se è super stimolato impazzisce e mi dà afte che provocano spasmi terribili, staffilate dolorose. Mi prende paura che la vita mi lasci. Ma questo è un fantasma che scaccio pensando a mamma. Lei è la mia ancora in questo mare tormentoso".

Mamma Stefania e papà Paolo, insieme ai fratelli e ai loro due cagnoloni, gli stanno accanto da sempre. In quella famiglia, trasuda amore da ogni parte. "Leo vorrebbe soltanto passare del tempo con delle persone che si comportassero con lui come accade tra amici o compagni di classe – riflette la madre, Stefania Ottaviani – Mio figlio sa andare in sup, vorrebbe tornare sullo skate, ma io non ci riesco – dice – Adora la canoa e sarebbe bello andasse coi suoi coetanei, ma a nessuno importa, nessuno fa niente per niente", si lascia andare, facendo intuire di essere disposta a pagare.

Leo è biondo, alto, simpatico. Ama la sua famiglia, la natura, l’arte, le passeggiate e il mare. La sua vita è cambiata quando di anni, questo omone di un metro e novantadue di altezza, ne aveva circa tre: comincia l’insonnia e si insidia una malattia misteriosa, un’infiammazione sconosciuta che cambia le carte in tavola. Non è spettro autistico e nemmeno il metabolismo. Nessun trauma infantile ma forti mal di testa che lo distraggono dalla sua quotidianità. Un test dell’Oklahoma University, negli Stati Uniti, ha dato esito positivo nel 2015: Leo ha la sindrome di Pandas/Pans. Non una certezza ma una possibilità. Si comincia con le immunoglobuline, infusioni periodiche da 9mila euro l’una. E Leo sta meglio, ma nel 2017 la situazione precipita.

Tolte le immunoglobuline, iniziano degli spasmi che gli disturbano le giornate. I genitori consultano nel tempo 136 medici di tutto il mondo. Costi enormi per la famiglia, che però ne tenta di ogni per regalare un futuro normale a un ragazzo normale. Leo ammira Vittorio Sgarbi, il suo sogno è fare il giornalista. Ma intanto non ha amici con cui uscire. E le associazioni del territorio sembrano essere poco adeguate alle sue esigenze. "È bravissimo coi cocktail e vorrebbe avere l’opportunità di lavorare in questo campo. Ma l’Italia forse non offre spazi adeguati a lui. La patologia Pandas non è riconosciuta dal sistema sanitario nazionale", e questo Leo lo sa. Il 28enne da un po’ di tempo riesce ad esprimersi in modo profondo grazie alla scrittura facilitata. È seguito dalla dottoressa Brunetta Zinelli, di Reggio Emilia, con un’esperienza trentennale nel settore. È proprio grazie a questa tecnica che riesce a commentare i quadri e a spiegare ciò che gli accade durante quei terribili spasmi di cui talvolta è preda. Il ragazzo è riuscito a mettere su carta i suoi pensieri più genuini, scrive persino degli aforismi che conserva nei suoi diari. Il sogno, un giorno, è di trasformare il talento per la scrittura in un mestiere. Per rispondere all’appello di Leo, contattare il seguente indirizzo di posta elettronica:

kilegu2@gmail.com.