La "battaglia" per il Centro dialisi

"Con profondo rammarico vi comunichiamo che il Centro Dialisi Nephrocare di Falconara chiuderà e cesserà la propria attività il primo ottobre 2023". Una lettera dell’amministratore delegato Giovanni De Marco spiazza e fa protestare i numerosi pazienti falconaresi che, a loro volta, si rivolgono alle istituzioni: "Supportate la nostra richiesta per impedire la chiusura". Il Centro di via Lazio, realtà privata, sarebbe in procinto di interrompere l’attività in considerazione di una struttura non più conforme ai nuovi requisiti minimi impiantistici stabiliti dalla Giunta regionale in un manuale varato il 12 dicembre 2019. Non bastano a famiglie e pazienti, però, le garanzie del trasferimento degli emodializzati verso altre strutture sanitarie. E dicono del Centro Dialisi, per loro un punto di riferimento: "Rappresenta una costante fonte di sostegno di qualità nella nostra lotta contro le malattie renali", avendo fornito negli anni "cure indispensabili". Ma la battaglia anti chiusura è all’inizio