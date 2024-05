La Beach Volley School Ancona si esalta e porta a casa titoli nazionali e buoni risultati

La Beach Volley School Ancona protagonista a Cesenatico dove sono andate in scena le finali di società di beach volley targate Aibvc-Asi (associazione italiana beach volley club). A sfidarsi le migliori società di beach volley nazionali tra le quali la società dorica del campione italiano Paolo Ficosecco, una delle scuole più longeve d’Italia fondata nel 2012 che svolge la propria attività sportiva formativa presso il Palabeach Ancona. Oltre 1.000 gli atleti, con la Beach Volley School Ancona - che ha preso parte alla competizione insieme ad altre cinquanta società - salita in Romagna con 6 squadre protagoniste nelle categorie Under 21 Femminile, Over 45 Maschile, Amatoriale Maschile, Eccellenza Femminile, Eccellenza Maschile e serie B.

"Non sono semplici appassionati - spiega Paolo Ficosecco - ma chi decide di intraprendere questo percorso sono atleti con la A maiuscola che si allenano con costanza e sacrificio. La scuola li aiuta e li supporta in questo percorso, affidandogli tutti gli strumenti necessari alla propria crescita e di conseguenza alla crescita della scuola. Ci tengo a sottolineare come la Beach Volley School Ancona abbia un settore giovanile vivo e presente, che seguo in prima persona".

E da Cesenatico sono arrivati risultati davvero importanti per i dorici con la conquista del titolo nazionale nella categoria Eccellenza Femminile con le atlete Chiara Bottaluscio, Alessia Giacchetta, Chiara Emili, Margherita Pergolini ed Elisa Simonetti e la promozione alla serie A con dei "ragazzi" tutti sui "anta" che hanno scritto la storia del volley e del beach volley: Paolo Ficosecco, Claudio Carletti, Dore Della Lunga, Jacopo Chiarini e Cristiano Castellana.

"Chiudiamo questa stagione indoor - conclude Ficosecco - con tanta energia ed emozioni che lo sport sa regalarci a qualsiasi livello professionistico ed amatoriale. Vedere l’emozione e le lacrime di gioia sul volto dei propri atleti è un qualcosa di unico che si porteranno sempre con loro". Di seguito le altre formazioni della Beach Volley School Ancona protagoniste alle finali. Over 45 Maschile: Marco Malavolta, Simone Bedetti, Massimiliano Zepponi, Pierluigi Dolcini, Doriano Sordoni. Amatoriale Maschile: Jonathan D’ambrogio, Andrea Buschi, Francesco Sopranzetti , Francesco Salicini. Eccellenza Maschile: Luca Losco, Giacomo Pranzoni, Simone Vaiarelli, Ettore Rossi, Giorgio Crostella. Under 21 Femminile: Lucrezia Toppi,Matilde Berre’,Violante Oca ,Arianna Pieralisi ,Giulia Ravera,Martina Rani.