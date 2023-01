La Befana dei politici: dolci, scherzi e carbone

Che sia bella come Diletta Leotta o con un brutto naso bitorzoluto, vestita di nero e macchiata di cenere, con mascherina anti-Covid e una scopa motorizzata a pannelli solari, nei cieli di Castel di Lama è tornata a volare la Befana con tasche piene (e dico piene) di cioccolata (per chi sarà?). Come da tradizione il primo tetto su cui è atterrata è quello del palazzo di via Carrafo. Varcato l’ingresso, tutti gli occhi affascinati si sono posati su di lei. "Come little children"," Venite piccoli bambini", così la Befana ha invitato tutti a prendere i propri doni, ma con la minaccia del carbone, li ha obbligati (poverini) alla riflessione. Ogni politico fa l’esame di coscienza: accantonando la maldicenza, la Befana maledice il capriccetto e benedice l’ubbidienza. Dopo preghiere e riflessioni, il primo dono ovviamente va al sindaco Mauro Bochicchio: un grosso pacco impolverato con dentro un manuale di dialetto lamense e il libro ‘Ero straniero e mi avete accolto’. All’assessore Marco Mattoni, oltre a cenere e carbone, una motosega nuova di zecca, con l’ammonimento di farne buon uso. A Gianluca Re è andata la pellicola del ‘Marchese del Grillo’, con evidenziata in fucsia la frase ‘Io so io e voi non siete un …’ (ovviamente la Befana non apprezza le parolacce e omettiamo di scriverla). Al consigliere Cinzia Peroni è andata un vecchio appunto incorniciato, ma sempre attuale: ‘Sono neo nuova …’ frase che la consacrò alla politica e che la rende ancora oggi evergreen, e il cd ‘Parole, parole, soltanto parole’. A Pio Silvestri è andato un megafono per dire la sua, mentre al consigliere Vincenzo Camela una bottiglia di Olio Cuore con la domanda "salti ancora la staccionata? Come prima più di prima2, ma all’occorrenza. A Luca Cristofori va il libro "Cuori solitari" per imparare a difendersi dai bulli del consiglio, mentre all’assessore Paola Cannella, che è un po’ più agguerrita, due guantoni da box con un bigliettino "sotto a chi tocca". Infine, per non fare discriminazioni, la Befana ha regalato agli altri consiglieri un panettone da mangiare tutti insieme appassionatamente con l’augurio che Castel di Lama si prepari alle amministrative con un po’ di novità. A questo punto, un po’ stanca, la Befana ha salutato tutti e se ne è andata di tetto in tetto. A ogni lamense ha lasciato un bacetto di cioccolato e l’augurio che le bollette "rimangano così" e che la benzina "rimanga così". In fin dei conti adesso "non stiamo così male", dice la Befana tra sé e sé. E via che scappa tra le nuvole (il sole è sceso e la scopa si scarica). Maria Grazia Lappa