La Befana in volo su piazza Saffi In città eventi fino a domenica

Si preannuncia spettacolare la festa che domani animerà Piazza Saffi per l’Epifania. Protagonisti indiscussi dell’appuntamento cardine della giornata saranno infatti i membri della Compagnia eVenti Verticali, che hanno preparato uno spettacolo ricco di emozioni, nella cui cornice la tanto attesa Befana danzerà sospesa su una teleferica e, partendo dal campanile, effettuerà un attraversamento aereo della piazza. L’esibizione sarà preceduta dal dj set di Radio Bruno, che scalderà il pubblico dalle 14.30. Gli eventi in città inizieranno già dal mattino, con l’intrattenimento curato da Clown Terapia in piazzetta della Misura dalle 9.30 alle 12.30. Nel corso del pomeriggio, dalle 15.30, Vocal Fly proporrà invece l’ascolto delle più belle canzoni delle feste. Poi, dalle 16, la Befana incontrerà grandi e piccine con il suo carico di caramelle al Chiostro di San Mercuriale.

Con il patrocinio del Comune di Forlì, inoltre, il Comitato volontari Parco Incontro, in collaborazione con il comitato di quartiere Ca’ossi e con asd Pattinodromo Forlì, organizza per domani alle 16.30 presso il presepe del Parco Incontro (via Ribolle 74) la ’Befana al parco’. A tutti i bambini presenti verrà distribuita la calza e il pomeriggio sarà allietato dai Befanotti di San Martino, che canteranno la ’pasquella’. Al termine della giornata, sarà servito vin brulè e panettone. Il presepe rimarrà visitabile fino a domenica.

Anche quest’anno sarà poi possibile richiedere la calza della Befana della Croce Rossa: domani le Volontarie Cri, vestite e truccate come la ‘Vecchia’, le consegneranno infatti ai più piccoli (per ricevere informazioni e prenotare, è possibile scrivere al 334.9413560 entro la giornata di oggi).

In Piazza Saffi rimarrà inoltre aperto, da domani a domenica, ogni giorno dalle 9 alle 20, il Mercatino della Fiera di Natale, con le sue tradizionali bancarelle di legno e l’ampia offerta di articoli da regalo, accessori e addobbi, ma anche di leccornie (caramelle, torrone, zucchero filato, frutta secca) e accessori per l’inverno, tra cui cappelli, guanti, sciarpe, foulard, calzettoni e coperte calde.

Sempre fino a domenica sarà inoltre possibile vivere la calda e magica atmosfera delle attrazioni natalizie di ‘Forlì che brilla‘, come il grande albero, lo spettacolare video mapping, le piste di pattinaggio e di curling, il labirinto emozionale, la Green House, la giostrina e le casette.

In tale lasso di tempo rimarrà attivata la sosta pomeridiana gratuita in centro dalle ore 13.

Stefano Baudino