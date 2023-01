La Befana porta libri, dolci e regali

La Befana a Villa Verucchio arriva con un giorno d’anticipo rispetto alla tradizione. Primo appuntamento oggi (alle 17) alla biblioteca comunale dove la Befana, per il 12esimo anno consecutivo, premierà i lettori più assidui insieme all’assessore Linda Piva. I campioni di lettura delle categorie adulti e bambini riceveranno libri omaggio selezionati dal personale della biblioteca e dalla responsabile Lisetta Bernardi, che nell’occasione traccerà un bilancio del 2022. Domani poi l’appuntamento tradizionale con la festa in piazza Europa, dove i pompieri in pensione intratteranno i presenti con dimostrazioni in sella alle antiche bici dei vigili del fuoco e la motoscala. Il tutto in attesa dell’arrivo della Befana, che alle 15.30 sbarcherà con caramelle, doni e carbone. In cartellone anche una merenda a base di piadina e Nutella offerta dall’Avis di Verucchio, e l’esibizione a cura dell’Accademia musicale Artefonia.