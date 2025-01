La Befana prolunga l’ordinanza anti botti

Dalla Fabbrica di Cioccolato, un successo di pubblico e visitatori, alla Festa della Befana dell’Epifania, che accenderà piazza della Libertà a Castelferretti per l’ultimo appuntamento del Falconatale. Lunedì, infatti, la frazione accoglierà esibizioni funamboliche a cavallo della scopa o in cima ai trampoli. La famosissima vecchina, che ogni fa la sua apparizione nel centro storico castelfrettese, sarà a disposizione dei più piccoli per distribuire caramelle e scattare foto ricordo. Dalle 10 alle 12.30 sarà presente in piazza un’artista di strada che intratterrà le famiglie con esibizioni sempre diverse. Lo spettacolo di giocoleria ed equilibrismo coinvolgerà i bambini in maniera diretta, con un’interazione continua. Dalle 15 alle 18 invece spazio ai laboratori: ogni bambino potrà realizzare la propria calza della Befana personalizzata, utilizzando come colori, brillantini e decorazioni, per poi riempirla con le caramelle distribuite dalla Befana. La vecchietta farà il suo ingresso in piazza ogni ora, per far vivere ai bambini l’emozione unica di incontrare un personaggio così famoso, prestandosi a foto ricordo e distribuendo dolci ai più piccoli per riempire la calza appena creata. Le uscite della Befana si alterneranno a quelle di un trampoliere che a rotazione uscirà in piazza con un’enorme palla gigante di 90 centimetri per coinvolgere i bambini in tutte le attività di gioco. Un terzo personaggio che animerà il pomeriggio sarà la mascotte dei Minions che divertirà i bambini e si presterà a creare delle foto ricordo. Per tutta la giornata sarà presente un carretto di vendita di zucchero filato e crepes. "È con grande entusiasmo che abbiamo organizzato la Festa della Befana di Castelferretti, un evento che ancora una volta porta gioia e divertimento alle famiglie del nostro territorio e che quest’anno si carica di un significato particolare dopo l’alluvione del settembre scorso – spiega l’assessore a Cultura e Turismo Marco Giacanella –. La manifestazione non solo celebra una delle tradizioni più amate, ma è anche un’opportunità unica per animare il centro storico di Castelferretti", ringraziando chi ha contribuito alla riuscita dell’iniziativa. E intanto, a proposito di festeggiamenti, rimarrà in vigore fino a lunedì compreso l’ordinanza ‘anti botti’ del sindaco Stefania Signorini: è vietato far "esplodere prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante, ad alta rumorosità, anche se di libera vendita in luoghi aperti al pubblico e in vie, piazze, aree pubbliche e, più in generale, in luoghi di aggregazione o comunque in tutti quelli affollati o comunque nelle vicinanze di luoghi di culto, monumenti, edifici o aree a valenza storico-architettonica, naturalistica o ambientale".

gi.gia.