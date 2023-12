La beffa del medicinale salvavita: "In regione è ancora introvabile"

Doveva essere fornito alle farmacie già dalla fine di novembre, ma siamo arrivati quasi alla metà di dicembre e i pazienti ancora non trovano il farmaco generico gratuito che sostituisce in tutto e per tutto un farmaco originale, diventato però a pagamento ormai da tre mesi. Stiamo parlando del Ranozek, l’equivalente del Ranexa, che va assunto per determinate patologie cardiache, un farmaco detto "salvavita". Due lettori, di due zone diverse delle Marche, hanno contattato il Carlino dopo una prima segnalazione arrivata alla fine di novembre da parte di un paziente che aveva sollevato il problema del passaggio a pagamento del farmaco originale e dell’impossibilità di trovare in commercio, a costo zero perché ne è prevista la commercializzazione gratuita per i malati, quello generico, che sarebbe a carico della sanità pubblica. Uno è di Matelica e il farmaco serve al padre di 92 anni, ricoverato a settembre all’ospedale di Camerino, dove sono stati i medici a prescrivergli il Ranexa, raccomandandosi di fargli fare un uso per almeno tre mesi. "Mio padre è stato poi dimesso – racconta Andrea Soverchia –, ma deve fare questa cura. Non trovo il generico in commercio, in nessuna farmacia. Dove ho telefonato mi è stato detto che non è arrivato e non posso nemmeno prenotarlo, perché questo farmaco nelle Marche non c’è. Avevo però letto una risposta della Regione che il generico sarebbe arrivato già dai primi di dicembre". L’indicazione era arrivata dalla segreteria dell’assessorato regionale alla sanità, che aveva così risposto a un altro paziente che sul Carlino aveva lamentato l’irreperibilità nelle Marche del generico, che in altre regioni invece si trova. "La ditta che commercializza il farmaco equivalente Ranozek – aveva fatto sapere la segreteria – ha comunicato che da domani (il 29 novembre, ndr) inizierà la fornitura ai grossisti di circa 30mila confezioni per la regione Marche". Il farmaco però ancora non risulterebbe reperibile. "Ho scritto mail alla Regione – insiste Soverchia –, ho mandato mail anche all’Ars, all’Aifa perché mio padre non ha ancora finito la cura e io non trovo il farmaco gratuito. Quello originale dovrei pagarlo più di 20 euro a confezione. Nessuno mi ha risposto". Un paziente da Osimo, Giorgio, ha la stessa problematica. "Si segnala a tutt’oggi – ha scritto al Carlino – che malgrado le rassicurazioni fornite dalla Regione in merito al reperimento dell’equivalente gratuito del medicinale Ranexa, il Ranozek è introvabile nelle farmacie. I farmacisti non sono in grado di fornire previsioni circa la tempistica di reperibilità. Così si costringono i fruitori all’acquisto della confezione originale di Ranexa a un costo superiore a 20 euro".