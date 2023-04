La beffa del "Payback" "Da restituire 135 milioni, così le aziende chiudono Anche gli ospedali a rischio"

di Giacomo Giampieri

"Il Payback è un meccanismo rischioso per la sopravvivenza di molte piccole e medie imprese della nostra regione, impossibilitate a saldare quanto richiesto e che mette a rischio forniture essenziali all’interno degli ospedali. È necessario intervenire prontamente affinché vengano tutelate le imprese e i cittadini marchigiani". Non appena uscito dal vertice di sabato in Regione con il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, il governatore Francesco Acquaroli, alcuni parlamentari marchigiani e i rappresentanti di Aform, Massimiliano Polacco, direttore generale di Confcommercio Marche e Marche Centrali era stato chiaro: o si agisce subito, o si arriverà ad un cortocircuito dettato dalla chiusura di tante Pmi. Al Carlino, ieri, ha spiegato nel dettaglio la posizione dell’associazione: "Al momento stiamo dialogando con il Governo Meloni e con questa amministrazione regionale anche perché, quando nel 2015 è stata avviata la legge beffa (c’era Renzi a capo dell’Esecutivo, ndr), poi attuata da Draghi nel 2022, gli attuali governi nazionale e regionale erano all’opposizione – ha detto – Valuteremo in seguito ulteriori azioni se non dovessimo arrivare a soluzioni concrete, trattandosi di un problema per tutta Italia. La piccola e media impresa del settore rischia di scomparire".

Polacco avrebbe ricevuto notizia di fondi reperiti dal Governo (contenuti nel recente Dl Energia, ndr), quasi un miliardo per alleggerire il Payback sui dispositivi medico-chirurgici. "Che sarebbero utili – ha continuato – ad abbattere i costi 2015-2018, ma non certamente risolutivi. Le nostre aziende, nel nome della trasparenza, partecipano a bandi e gare di appalto, poi vengono tassate del 50 per cento sul loro fatturato e non sul loro utile. Ripeto, è una legge-beffa". Dunque, il direttore ha aggiunto: "Stiamo studiando clausole nazionali per salvaguardare le imprese, soprattutto quelle piccole. Da parte di Acquaroli abbiamo ricevuto molta disponibilità. Gemmato conosceva il problema e ha detto che porterà le nostre istanze al ministero della Salute. Noi le proveremo tutte – ha garantito Polacco – Non permetteremo la chiusura delle nostre imprese".