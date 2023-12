La beffa post terremoto: "Io, sfollato da un anno. Ora guardo la mia casa crollare sempre di più"

Oltre al danno di vivere da più di un anno e un mese fuori da una casa pesantemente lesionata, conseguenza del sisma di novembre 2022, anche la beffa di vederla cedere nel solaio, complici le infiltrazioni d’acqua dal tetto. È il calvario di Carlo Terracciano, tra i fondatori del Comitato 707 Ancona, il quale, prima di quel terremoto che ha cambiato la sua vita e quella della compagna, risiedeva in via Rossini 20. Il suo appartamento, dice, è "al macero" ed è costretto ad assistere "inerme" a condizioni che si aggravano sempre di più. Giorno dopo giorno.

Parlano chiaro le immagini scattate da Carlo durante il sopralluogo di ieri pomeriggio con un perito. "Purtroppo casa sta cadendo a pezzi – commenta – Sopra il tetto dell’abitazione, posizionata all’ultimo piano di una palazzina, c’è una terrazza. Da un lato l’acqua sarebbe riuscita a defluire regolarmente, dall’altra avrebbe trovato delle ostruzioni, è stagnata ed è filtrata all’interno grazie alle fessurazioni provocate dal terremoto. A quel punto ha impregnato il soffitto ed è caduto tutto a terra, nei pressi della zona giorno".

Il responso è stato devastante: "Il salone è da buttare. Arrivederci – commenta amaramente Carlo Terracciano – al parquet, agli arredi e i divani costati svariate migliaia di euro e a tutte le componenti elettroniche. Ma è un disastro annunciato che, per quanto mi riguarda, deriva dalla mancanza di azione e tempestività di intervento".

Il Comitato 707, al Carlino come nelle televisioni locali e nazionali, ha più volte denunciato in questi mesi il senso di abbandono post sisma: "Alle Istituzioni l’avevamo fatto presente in tempi non sospetti che le case rischiavano la distruzione, consapevoli dei problemi che si stavano moltiplicando dopo che siamo stati costretti ad abbandonarle perché inagibili. Io sarò uno di quelli costretto a buttare via tutto". Terracciano insiste: "Se lo stato d’emergenza fosse intervenuto dopo pochi giorni dal quel 9 novembre 2022 e non dopo cinque mesi, se il denaro fosse stato inserito nella Finanziaria 2023 e non nel 2024, anche se attendiamo l’emendamento che è a tre quarti dell’iter, ecco allora avremmo guadagnato un anno di tempo. Invece quell’anno di attesa ci sta facendo crollare casa. Sul conto di chi dovrò mettere queste spese?", domanda. Poi, con straordinaria lucidità, ammette: "Vorrei anche passare sopra l’accaduto, seppure con tutte le riserve del caso. Ma una volta nella vita delle Istituzioni – interroga – vogliamo prendere esempio dagli errori del passato? Torno a chiedere di agire in tempi rapidi per sistemare le nostre case". Anche perché Carlo, a breve, dovrà trovare una sistemazione alternativa alla camera d’hotel di Senigallia dove vive da oltre un anno: "Mi aspetto a breve la comunicazione, giusto il tempo di organizzarci per trovare altro", vista anche l’erogazione del contributo di autonoma sistemazione.