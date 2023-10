La bella favola del Mantova. Piega la Virtus, resta in vetta e inizia a sognare il lieto fine

Neppure il campo fin qui tabù di una pur valida Virtus Verona riesce a frenare il cammino di un Mantova sempre più convinto e convincente. La squadra di Possanzini, infatti, si impone con una doppietta nella ripresa, firmata da due difensori come Brignani e Suagher, in casa degli scaligeri e conferma il suo primato (anche se il tecnico virgiliano ribadisce di continuare a guardare alla qualità del gioco più che ad una classifica che comunque sorride ai biancorossi). Un derby molto sentito per una sfida di alta classifica che vede presenti nel piccolo stadio veronese oltre 800 tifosi ospiti che seguono una sfida avvincente sin dai primi minuti. Dopo il botta e risposta iniziale tra Galuppini e Ceter, il Mantova aumenta il ritmo per assumere con decisione l’iniziativa, ma i rossoblù rispondono con insidiosi affondi che tengono impegnata la retroguardia ospite. Il primo tempo si chiude a reti bianche e la prosegue sulla stessa falsariga. Al 12’, però, arriva l’episodio che premia gli sforzi della formazione di Possanzini, con Brignani che di testa trasforma un angolo di Burrai nel prezioso vantaggio della capolista. I veronesi cercano di reagire senza perdere tempo. Casarotto manda di poco la sfera sopra la traversa, ma al 26’, ancora su palla inattiva, arriva il raddoppio dei virgiliani. Questa volta è Suagher a far fruttare una punizione battuta da Burrai con una mezza giravolta che batte Sibi e vale il raddoppio.

Luca Marinoni