La bella stagione del Gallo Nero. Fra musica, teatro, arte e vino

Musica, arte, teatro, vino in un palcoscenico unico al mondo, il territorio del Gallo Nero. È il Chianti Classico Fest, con un programma di eventi che si snoda da luglio a settembre nei territori di produzione del celebre vino, promosso dal Consorzio del Chianti Classico (il cartellone è consultabile sul sito chianticlassico.com).

Tra gli appuntamenti, ’A(rt) message in a (Chianti Classico) bottle’, la mostra collettiva organizzata dal Consorzio Vino Chianti Classico, diffusa tra le vigne del Gallo Nero, nel cui ambito grandi bottiglie di vino vengono rese uniche dall’intervento dei vari artisti che si sono avvicendati nel corso degli anni. L’iniziativa è alla sua quinta edizione e quest’anno vede la collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Firenze, i cui studenti hanno firmato sette opere diffuse nel territorio. Gli artisti Aurora Beltramini, Marcela Castaneda Florian, Alice Fantoni, Marta Lazzaroni, Francesca Morabito, Giada Muzzi e Andrea Pagliuca, hanno così, ciascuno, reso unica una bottiglia bordolese alta tre metri.

In programma poi per la musica la Chigiana Chianti Classico Experience, ciclo di cinque appuntamenti tra musica e vino, in collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana, nel cui ambito i giovani musicisti dell’Accademia si esibiranno in selezionate cantine del Gallo Nero. Per il teatro invece un format inedito dedicato agli oltre trecento anni del Chianti Classico, dal titolo ’Dalmillesettecentosedici’: realizzato dal Consorzio in collaborazione con Arca Azzurra, propone al pubblico un’ora tra teatro, musica, vino e abbinamenti gastronomici, condotta dal giornalista enogastronomo Leonardo Romanelli e da Dimitri Frosali, attore fiorentino.

La programmazione si accompagna poi agli appuntamenti ormai tradizionali con i vini e i viticoltori del Chianti Classico: Expo Chianti Classico (Greve in Chianti, 11-15 settembre); Vino al Vino (Panzano, 19-21 settembre); Montefioralle Divino (Montefioralle, 26-28 settembre); Sorsi di Vagliagli (Vagliagli, 20 settembre). Si sono invece già svolti: Radda nel Bicchiere (Radda in Chianti, 24-25 maggio); Profumi di Lamole (Lamole, 1-2 giugno); Castelnuovino (Castelnuovo Berardenga, 2 giugno); Bevo Castellina (Castellina in Chianti, 7-8 giugno) e Terre di Gaiole (Gaiole, 21 giugno).