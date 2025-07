La "benedizione" di Tamberi: "Un progetto esaltante. E ora punto al Mondiale"

Il campione Gianmarco Tamberi è arrivato attorno alle 12, preso subito d’assalto dai fotografi e dalle telecamere, ma anche da qualche fan che ne ha approfittato per chiedergli l’autografo. Ha voluto visitare il centro, ha ammirato la gigantografia che lo ritrae in posa plastica durante un salto, ma anche le altre immagini di atleti professionisti di cui è tappezzato il reparto. Uno scatto anche insieme al calciatore del Frosinone Sergio Kalaj. Poi Gimbo s’è soffermato a parlare della nuova struttura sanitaria, ma anche dei suoi prossimi impegni sportivi: "Quest’inaugurazione rappresenta qualcosa di estremamente positivo – ha spiegato Gianmarco Tamberi –, il direttore mi aveva chiesto più di un mese fa se sarei riuscito a passare, perché sarebbe stato bello, visto anche che è stata utilizzata una mia immagine proprio all’ingresso del centro. Mi fa molto piacere, mi onora questa cosa, mi fa piacere vedere che siamo in tanti ad appoggiare questo progetto". Poi Gimbo è passato ad analizzare la sua stagione sportiva, in cui sta cominciando un percorso verso i prossimi Mondiali di atletica previsti a Tokyo: "Dopo l’uscita al Golden Gala, che è stata la chiusura di un cerchio, di un capitolo riabilitativo, sto cercando di allenarmi per i Mondiali di settembre che sono indubbiamente l’obiettivo dell’anno. Da una ventina di giorni a questa parte ho ricominciato a fare degli allenamenti propedeutici per saltare. Penso che tornerò in gara verso agosto per poi arrivare in condizione al Mondiale di Tokyo".

Intanto, però, c’è anche l’appuntamento con la paternità, come Gimbo ha raccontato di recente, una paternità che potrebbe mettere qualche ostacolo tra le gare di avvicinamento previste prima di Tokyo e i Mondiali stessi. E poi il pensiero verso Los Angeles 2028: "Le Olimpiadi sono la cosa che mi stimola di più, quello che mi ha fatto scegliere di andare avanti. Anche per questa ragione questo mese l’ho dedicato alla riabilitazione, ho preferito pensare a lungo termine. Era l’unico modo per poter puntare a fare bene alle prossime Olimpiadi. Oggi do grande importanza al fatto di stare bene, perché poi questo mi può consentire di accelerare con gli allenamenti, quando è necessario".

g.p.