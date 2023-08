La Bertini taglia, poi recupera e infine scivola

Andrea Brusa

Allora, fermiamoci un attimo perché è proprio vero che spesso la fantasia supera la realtà. L’assessore alla Cultura parte male, anzi malissimo con la mannaia dei tagli sugli eventi e l’inevitabile fuga di festival importanti dalla città, "Kum" e "La mia generazione" su tutti. Dici, ok si fanno delle scelte, tutto legittimo ma peccato per la città. Poi la rabbia si fa meno rabbiosa quando scopri che la Bertini assesta un bel colpo perché portare via a Pesaro un festival come Popsophia che abbiamo avuto l’onore di veder nascere e crescere, beh, è un bel colpo. Ma non c’è neanche il tempo di gioire che eccolo là lo scivolone che non ti aspetti per usare un eufemismo...