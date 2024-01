La bestia nera della Vigor: "Sarà un banco di prova"

A Senigallia arriva il Chieti, la bestia nera della Vigor. I precedenti non sono incoraggianti, i senigalliesi infatti non sono mai riusciti a battere i teatini negli ultimi tre scontri, e presentarsi ad una sfida così delicata (seguiranno poi L’Aquila e Campobasso) dopo la sconfitta in casa dell’ultima in classifica non incoraggia ottimismo. Eppure la Vigor ha tutte le carte in regola per stupire, rilanciarsi, blindare il quinto posto e provare a sognare qualcosa di ancora più ambizioso. La sfida contro il Chieti, disputata in Abruzzo nel girone di andata diede origine a un periodo poco gratificante per i rossoblu di Senigallia. Da quella sconfitta ne scaturirono altre due: prima contro L’Aquila poi in casa del Campobasso. Tutte rivali forti e ambiziose, la Vigor invece sembrava smarrita, incapace di ritrovare la brillantezza della passata stagione, complici anche i troppi infortuni. Mister Clementi invece è riuscito a cambiare rotta e anche quest’anno il club sta battagliando per un posto nei playoff. Ovviamente tutti i giocatori vogliono incidere sugli equilibri del match, tra loro anche Alessandro Pesaresi, che afferma: "Sono tornato a Senigallia in questa sessione di mercato ed è stato un rientro positivo. Mi auguro di lasciare il segno, domani pomeriggio, con un gol o un assist". "Lo scontro diretto contro il Chieti – rimarca Alessandro Pesaresi – sarà un banco di prova molto impegnativo". Capitolo avversari: dopo una partenza da stropicciarsi gli occhi, qualcosa è andato storto nel cammino del Chieti che, domenica dopo domenica, ha perso contatto con la vetta. Nulla è perduto, ma gli abruzzesi non possono commettere altri errori visto il ruolino di marcia delle prime della classe. La compagine neroverde, per non lasciare nulla di intentato, si è data da fare anche sul mercato, difatti in settimana ha tesserato un’altra carrellata di giocatori che potrebbero essere molto utili a mister Iezzo. Il primo è Sueva, attaccante con trascorsi in B con il Cosenza ed in C con Olbia e Lucchese. I teatini si sono assicurati anche il terzino classe 2004 Cuciniello, di proprietà dell’Entella, ma ha disputato il girone di andata con l’Union Clodiense Chioggia. Infine c’è Tortora, un altro terzino classe 2005, cresciuto nel settore giovanile del Napoli, club proprietario del suo cartellino. Nella prima parte di stagione ha giocato in Serie D, nel girone I, con il Portici. Volti nuovi, tanta fame e voglia di riscatto, mancherà però lo squalificato Fall. Un pensiero in meno per la retroguardia vigorina, che invece riabbraccia Tomba, assente contro il Matese per squalifica, ma dovrà rinunciare al portiere Roberto che rimarrà fuori per 4 giornate, a causa di una squalifica di certo evitabile. Fischio di inizio domani alle 15.