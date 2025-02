"La Bibbia sul palco: operazione divulgativa"

"Il Romanzo della Bibbia". Già il titolo dello spettacolo in scena domani sera (ore 21) al Teatro delle Muse di Ancona dice molto. E’ una storia narrata a due voci: Aldo Cazzullo racconta e Moni Ovadia lo accompagna con letture, interventi e canti. Le musiche, che spaziano dal sacro al contemporaneo, sono a cura di Giovanna Famulari.

Il racconto toccherà alcuni degli episodi e dei personaggi più noti dell’Antico Testamento: dalla Creazione a Sodoma e Gomorra, da Adamo ed Eva all’Arca di Noè, da Abramo fino alla profezia di Isaia che preannuncia e lascia intravedere l’arrivo del Messia. I biglietti per l’evento, organizzato da Best Eventi e Stefano Francioni Produzioni, sono disponibili sul circuito www.ticketone.it (online e punti vendita) e alla biglietteria del teatro (071.52525). Info 0859047726.

Ovadia, cosa rappresenta per lei ‘il libro’ per eccellenza? "Il mio rapporto con la Bibbia si inserisce nel contesto ebraico: la Torah, cioè i cinque libri del Pentateuco, gli Scritti e i Profeti. Tutti hanno come riferimento il Talmud, che riguarda la complessa ermeneutica del testo biblico. La Bibbia è importante anche perché per la prima volta affronta questioni antropologiche, come la violenza, addirittura tra due fratelli, Caino e Abele, e come la malvagità. L’uomo è in grado di concepire la distruzione totale del pianeta".

Volenti o nolenti è il ‘nostro’ libro? "E’ la principale radice di quella che chiamiamo cultura ebraico-cristiana. Contiene storie paradigmatiche che interrogano l’uomo".

E brani anche di grande bellezza ‘letteraria’, tanto per tornare al titolo dello spettacolo. "Beh, basti pensare al folgorante Ecclesiaste, o al Cantico dei cantici. Ma ci sono episodi dalla valenza enorme per gli ebrei, come l’uscita dall’Egitto, o la ‘legatura di Isacco’. Questa è la traduzione, non ‘il sacrificio di Isacco’, anche perché quel sacrificio non c’è stato".

Forse è il libro più citato e meno letto di sempre... "La maggior parte delle persone ne sa poco, ebrei compresi. Se non si ha un apparato ermeneutico adeguato non è facile leggere la Bibbia. Anche per questo lo spettacolo è un’operazione divulgativa molto interessante. Il pubblico ‘riceve’ con grande entusiasmo quello che raccontiamo Cazzullo ed io. La verità è che bisognerebbe restituire la Bibbia a se stessa, e toglierla dalle grinfie dei violenti e dei fanatici".

Sembra che ce siano parecchi in giro. "Lo sa qual è la ragione per cui Dio ha mandato il diluvio universale? Perché la terra è piena di violenza. Io credo che l’uomo sia venuto male. L’opera era titanica, e qualcosa non ha funzionato. Kafka diceva che siamo il frutto di una pessima giornata di Dio, del suo cattivo umore".

Da tempo immemorabile si distingue il Dio crudele e vendicativo dell’Antico Testamento dall’ ‘altro’. Vedendo quello che sta succedendo a Gaza... "Che quello di Gaza è un genocidio l’ha detto anche Amos Goldberg, professore di Storia dell’Olocausto all’Università Ebraica di Gerusalemme...".

Che dire del mito della superiorità intellettuale degli ebrei? "Se questa ‘eccellenza’ esiste è perché il popolo ebraico è stato una minoranza, è stato perseguitato ed è stato in esilio, una condizione di splendore, che rende la mente libera. E perché per un ebreo studiare è un dovere".

Raimondo Montesi