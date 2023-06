La biblioteca La Fornace inaugura il servizio gratuito ’Help informatico’

Tante occasioni di incontro, di approfondimento e festa alla biblioteca La Fornace di Moie, che anche in questo mese di giugno propone un calendario intenso e stimolante, per tutte le fasce d’età. E ieri è stato inaugurato un nuovo servizio gratuito "Help informatico" che sarà attivo tutti i mercoledì, dalle 17 alle 19. Basta chiamare la biblioteca (o inviare una mail a [email protected]) ed ottenere un appuntamento per risolvere piccoli problemi informatici, legati ad esempio alla gestione della posta elettronica, dei canali social o dei programmi di scrittura. Intanto si stanno ultimando i preparativi per la festa finale del progetto "Building readers", in programma sabato. Il cortile del centro culturale di via Fornace diventerà teatro di una serie di iniziative che prenderanno il via, con i laboratori per insegnanti, educatori e appassionati di lettura per bambini, già dalle 10 di mattina, con il corso a cura di Elide Fumagalli. I laboratori proseguiranno dalle 16,30, insieme agli incontri che vedranno protagonisti i volontari di Bookbox, che racconteranno il loro progetto di inclusione. Fra gli appuntamenti, anche lo "Studio su Barone Rampante", che rappresenta l’esito del laboratorio di Teatro di Comunità.