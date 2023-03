La Biblioteca Planettiana ospita l’evento ’Freschi di stampa’

Domani Jesi ospiterà "Freschi di Stampa" evento organizzato dall’associazione culturale per le Marche, "Le Cento Città", che si svolgerà nella Biblioteca Planettiana, in piazza Colocci, dalle ore 15. Le opere riguardano vari ambiti, che vanno dal genere letterario e artistico a quello scientifico. Tutte di autori marchigiani. Questi i volumi che saranno presentati, ognuno da personalità della cultura regionale: Vincenzo Luzi, "La proprietà commutativa", Affinità elettive ed.; Costantino Beltrami, "Un pellegrinaggio in Europa", Seri ed.; Francesco Scataglini, "Tutte le poesie", Quodlibet; Paola Ballesi e Carla Tulli, "Wladimiro Tulli", Quodlibet; Maurizio e Marco Bolognini, "L’emozione della vita", Visibilia ed.; Laura Pugno e Elisa Seitzinger, "Melusina", Hacca; Fernando Piazzolla, "Pensieri di un avvocato in via di estinzione", Affinità elettive ed.; Francesca Rossi, "I confini del futuro", Feltrinelli. "Freschi di Stampa" giunta alla sua XIV edizione, si tiene a Jesi per la prima volta e per l’occasione la Sala maggiore della Biblioteca Planettiana sarà aperta al pubblico per tutta la durata della manifestazione letteraria, dalle ore 15 alle ore 19, con ingresso gratuito.

Claudio Desideri