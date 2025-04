La biblioteca "Sassi" si rinnova: altri servizi grazie al nuovo sito

Da oggi è online il nuovo sito della biblioteca multimediale "Romualdo Sassi", completamente rinnovato nella grafica e nei contenuti digitali. Il progetto di aggiornamento ha l’obiettivo di offrire agli utenti una piattaforma più moderna, intuitiva e accessibile, capace di migliorare l’esperienza di navigazione e di valorizzare l’ampia gamma di servizi a disposizione della comunità. Il nuovo portale si presenta con una veste grafica più fresca e dinamica, arricchita da una sezione interamente dedicata ai servizi online. Tra le novità principali, la possibilità di iscriversi direttamente online tramite il modulo scaricabile, accedere ai servizi di prestito digitale e usufruire del wi fi gratuito e della sala pc per la consultazione di risorse digitali.

"Con questo aggiornamento – dichiara l’assessora alla Bellezza Maura Nataloni – la biblioteca si conferma sempre più come uno spazio di cultura accessibile e aperto a tutti, capace di coniugare tradizione e innovazione. Il nuovo sito è pensato per rispondere alle esigenze di cittadini di ogni età, facilitando l’accesso ai servizi e promuovendo la conoscenza attraverso strumenti digitali semplici e intuitivi". Il rinnovamento del sito rientra nel progetto "Libro in mano", finanziato dalla Regione Marche per la promozione della lettura e la valorizzazione delle biblioteche. La Biblioteca Multimediale "R. Sassi", situata nel complesso storico di San Francesco, rappresenta un punto di riferimento culturale per la città, unendo alla conservazione del patrimonio librario tradizionale l’offerta di risorse digitali, eventi, spazi per giovani e adulti.