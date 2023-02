La Bit si chiude con Salvini nello stand della Regione

Si chiude la tre giorni dedicata al turismo alla Bit di Milano, e ieri mattina anche il vicepresidente del Consiglio dei ministri, Matteo Salvini, ha salutato gli operatori turistici presenti nello stand della Regione Marche. La visita di Salvini segue quella inaugurale del ministro del Turismo, Daniela Santanchè. Il ministro Salvini si è anche cimentato nel tiraggio della sfoglia (nella foto) per realizzare i famosi vincisgrassi e le classiche tagliatelle, piatti della tradizione che racchiudono come pochi i sapori di una regione dove la qualità della produzione agroalimentare rispecchia la qualità dell’ambiente e della vita che fanno dei marchigiani una tra le popolazioni più longeve. Tra gli appuntamenti della giornata c’è stata la presentazione di Tipicità Festival, Tipicità in Blu e Grand Tour delle Marche 2023 che si terranno naturalmente nella nostra regione.

La Bit, la più grande manifestazione italiana nel settore, espone le migliori offerte del mercato turistico italiano ed internazionale. Il turismo è una risorsa fondamentale per il nostro Paese che porta investimenti, lavoro e crescita. Un volano anche per le Marche, regione per la quale il Ministro Salvini assicura massimo impegno: "Proprio per questo, è e sarà fondamentale dotare la regione delle migliori infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, navali e aeroportuali per chiamare il maggior numero di turisti e per far splendere questo meraviglioso Paese anche attraverso le Marche in tutto il mondo. Il mio impegno è e rimarrà totale. Lunga vita alla cultura e alle bellezze marchigiane, da tutelare e valorizzare sempre".