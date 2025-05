La Blu Nautilus: "Che brutto colpo perdere la fiera"

Un anno fa, in questi giorni di inizio maggio, Franco Foschi, responsabile delle manifestazioni in aree pubbliche della società Blu Nautilus di Rimini, si trovava stabilmente ad Ancona per seguire la Fiera di San Ciriaco. Così è stato nell’ultimo quarto di secolo per la Blu Nautilus, fino, appunto, al 2024, ultimo anno di contratto stretto tra il comune di Ancona e appunto la società romagnola. Proprio alla fine della scorsa edizione la giunta dorica ha comunicato alla Blu Nautilus l’intenzione di internalizzare l’organizzazione della fiera di maggio e dunque di non rinnovare il contratto: "Ce lo hanno detto immediatamente, con l’amministrazione c’è stato subito un rapporto basato sulla chiarezza, con estrema trasparenza – dice Foschi al Carlino – Sono stati tutti, a partire dall’assessore Eliantonio, molto corretti. Certo, per noi è stato un duro colpo perché siamo da sempre innamorati di Ancona, della città, della Fiera di San Ciriaco e per noi è stato un onore organizzare quell’evento per la città, uno dei più apprezzati del suo genere in Italia. Abbiamo seguito da esterni la messa in opera dell’edizione 2025 da parte di Ancona Servizi, la società controllata del Comune, facendo il tifo affinché tutto andasse per il meglio: non a caso l’anno scorso abbiamo lasciato un report dettagliato e tracciato le linee guida per una buona organizzzazione. Siamo al terzo giorno e le cose, almeno per ciò che leggo sui giornali, sembra stiano andando bene".

Foschi e la Blu Nautilus danno una carezza ad Ancona nonostante alcuni esponenti della maggioranza di centrodestra in passato non abbiano avuto lo stesso riguardo nei loro confronti. Alcune dichiarazioni volte a screditare l’operato della società riminese sono rimaste incise sulla pietra, ma da parte di Blu Nautilus nessuna replica e nessuna intenzione di alimentare polemiche: "La scelta di cambiare sistema nell’organizzazione della fiera è stata legittima da parte della giunta comunale di Ancona – aggiunge Foschi – Per noi, ripeto, è stato un duro colpo perdere Ancona, si parla anche di affari in fondo, ma le cose sono state chiare sin dall’inizio. Con la fine del contratto della Fiera è terminato anche il legame per Giardino in Fiore, mentre con il capoluogo marchigiano abbiamo ancora in piedi Ancona Comics che anche quest’anno al PalaRossini ha avuto un grande successo, sperando di poter tornare presto alla Mole, un luogo straordinario. Ancona ci manca, al punto che domani (oggi, ndr), forse, sarò in città per un giro alla Fiera".

Pierfrancesco Curzi