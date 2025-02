La "Bobo" summer cup. Vieri promuove la città. Sarà lui l’ospite alla Bit

Domani la spiaggia di velluto sarà protagonista alla Bit di Milano e l’ex calciatore azzurro Bobo Vieri sarà l’ospite d’eccellenza alla presentazione dell’offerta turistica di Senigallia. Un antipasto di ciò che succederà d’estate proprio sulla spiaggia di velluto: dal 4 al 6 luglio la ‘Bobo Summer Cup’ farà tappa in città. Lo stand delle Marche sarà inaugurato domani alle 14 dal presidente della Regione, Francesco Acquaroli, con una conferenza stampa sui dati del turismo dal titolo "Marche, turismo da record". "La BIT rappresenta un appuntamento strategico per promuovere il nostro territorio e rafforzare la presenza delle Marche nei mercati internazionali – spiega Acquaroli –. Abbiamo un’offerta turistica variegata che spazia dal mare alla montagna, dal patrimonio culturale all’enogastronomia, fino al benessere e all’accoglienza. L’obiettivo è valorizzare queste eccellenze e creare nuove opportunità per gli operatori del settore". Domani a Cervia alle 15 sarà presentata la ‘Bobo Summer Cup Padel 2025’, l’evento che la spiaggia di velluto ospiterà per la prima volta nel primo week-end di luglio. Il bomber sarà presente nello stand della regione Marche alle 13, proprio per promuovere attraverso la sua immagine tutto quello che sarà proposto per un’estate da ricordare. Bobo e altri campioni sono pronti a sfidarsi nei campi che saranno allestiti in città, proprio per consentire lo svolgimento del torneo. Una vetrina per Senigallia che nei giorni del torneo sarà presente sui social, sia nel profilo ufficiale dell’evento, ma farà anche da sfondo alle immagini che saranno postate nei profili dei campioni che, in attesa di scendere in campo, si godranno qualche ora di relax sulla spiaggia di velluto. Un’iniziativa che si concluderà, lasciando spazio alla settimana dedicata ai grandi concerti: il 6 luglio alle 21 in piazza Garibaldi è in programma il concerto degli Skunk Anansie. Il primo, gia annunciato, che dovrebbe aprire una settimana dedicata alla grande musica con ospiti nazionali ed internazionali. Quella del 2025, si preannuncia una stagione senza pause, ma gli eventi si susseguiranno uno dopo l’altro. Lo stand della Regione Marche sarà ricco di vip, dopo Vieri, alle l’attore Alessandro Siani interverrà alle 13.30 all’illustrazione della guida di Repubblica "Marche e il cinema". Ad anticipare la sfilata dei vip, sarà il Cooking Show organizzato da Gambero Rosso alle ore 12:30, dal titolo "Il gusto delle eccellenze del territorio". Oltre al 105XMasters, il Summer Jamboree, altri tasselli importanti si stanno aggiungendo all’organizzazione dell’estate targata Senigallia: l’obiettivo è quello di migliorarsi e di attrarre sempre più turisti nel territorio. Tra le riconferme, c’è anche quella dell’Rds Summer Festival che ormai da due anni apre il cartellone degli eventi estivi. Gli ospiti verranno comunicati in prossimità dell’evento che era già stato annunciato al termine della tappa Senigalliese di giugno 2024.