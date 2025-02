La bocciofila distrutta: "Ho il morale a terra. Cerco solo la verità"

"Cosa vuole che dica, ho il morale sotto terra...". Da sempre conosciuto a Jesi per il genuino e disinteressato impegno nel sociale, non più giovanissimo, Miro Bini è il presidente della Società Bocciofila Erbarella meglio ancora di quello che rimane della struttura che da via Gentili si specchia sulla periferia est della città. L’incendio dell’altra notte non ha risparmiato nulla della vecchia struttura in legno. Solo il campo da bocce, ironia del destino, è rimasto intatto. Parlare di quello che è successo pochi minuti prima quando intorno si avverte ancora l’odore acre del fumo, per il presidente è come girare il coltello nella piaga.

"Il circolo è frequentato per lo più da persone anziane, i giovani cercano altre vie, non entrano neppure nei centri sociali, qui nei pomeriggi d’inverno si gioca a carte. A primavera con i primi caldi le carte finiscono in un cassetto e si comincia con le bocce, avanti così per tutta l’estate. Dove andranno queste persone? Penso in altri centri sociali, io ho la mia botteguccia, passerò più ore li...". Nata a metà anni 80, all’inizio una piccola baracca di ferro, ampliata e migliorata con la struttura in legno grazie all’intervento delle amministrazioni comunali di allora, inaugurata nel 2007 dall’ex sindaco Fabiano Belcecchi, Miro Bini è al secondo mandato da presidente. Sulle cause dell’incendio si fanno diverse ipotesi, dolo compreso, anche se quella del corto circuito sembra la pista più percorribile. "Non ho idea di cosa possa essere successo, nella vita ho fatto tutt’altre cose, ho lavorato come metalmeccanico alla Lazzerini, non capisco niente di elettricità in ogni caso non credo che carabinieri o vigili del fuoco me lo direbbero quello che mi auguro è che venga fatta chiarezza, che la verità venga a galla, questo si". Riconoscendo alla Bocciofila una funzione sociale di grande impatto con il quartiere i responsabili comunali, il sindaco Lorenzo Fiordelmondo in testa, hanno voluto personalmente prendere atto della situazione. "Una presenza e un interessamento che in parte hanno mitigato il dispiacere – racconta Bini - Cosa ha detto il sindaco? Ha fatto capire la volontà da parte delle istituzioni di un sollecito intervento per rimettere tutto a posto e restituire momenti di serenità e aggregazione alle tante persone, soprattutto anziani che frequentano la nostra struttura. Da parte nostra possiamo solo garantire il massimo della collaborazione". Mentre proseguono serrate le indagini per stabilire cause ed eventuali responsabili si susseguono interventi ed attestati di solidarietà da parte di associazioni e forze politiche. Questo il comunicato emesso ieri dalle forze di maggioranza Partito Democratico, Jesi in Comune e Consenso Civico. "Come forze di maggioranza a seguito dell’incendio che ieri notte ha purtroppo colpito la sede del centro sociale dell’Erbarella e del Comitato di Quartiere S.Pietro Martire/Erbarella, esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà alle associazioni in oggetto e a tutte le persone che frequentavano questo importante presidio storico di socializzazione del nostro territorio comunale. Come gesto simbolico per sostenere in ogni modo la pronta ripresa della vita sociale di quel quartiere proponiamo a tutti i consiglieri e le consigliere comunali di devolvere il gettone di presenza del prossimo consiglio comunale per la costituzione di un fondo destinato alla realizzazione di un primo manufatto che costituisca un presidio di socialità e che sia di supporto alle attività in attesa di dare corso alla completa ricostruzione". Chi ha detto che la generosità non possa andare di pari passo con la solidarietà.

Gianni Angelucci