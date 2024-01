La Bora a Ferracuti:: "La Ue non ci ha bocciato. Cambiati i parametri"

"Desidero formulare a Marco Ferracuti i miei complimenti per l’elezione a Segretario Regionale della Cisl e rivolgergli i miei migliori auguri di buon lavoro". Così commenta la consigliera regionale del Partito democratico Manuela Bora che prosegue: "Con l’occasione e per amore di verità, vorrei ricordare a Ferracuti, anche in considerazione della sua dichiarazione di non voler tifare per nessuno, che, contrariamente a quanto afferma, le Marche non sono state bocciate dall’Europa".

"I numeri sono numeri e un dirigente sindacale deve commentarli in modo oggettivo. – afferma Bora – Le Marche sono rimaste nello stesso range del settennio precedente, ma è la Commissione Europa ad aver cambiato i criteri. In particolare, se per il 2014/2020 i valori per essere considerata regione in transizione erano riferiti ad un Pil pro capite compreso tra il 75% e il 90% della media Ue, per il periodo 2021-2027 la Commissione Europea ha deciso di ampliare la platea delle regioni potenzialmente beneficiarie, portando da 90 a 100 la percentuale massima di riferimento del Pil pro capite". "Sicuramente il neo segretario Ferracuti concorderà con me che proprio grazie a questi nuovi parametri le Marche riceveranno maggiori risorse per aumentare la propria competitività e affrontare le sfide all’orizzonte – prosegue la consigliera regionale dem Manuela Bora – Un’opportunità concreta per il nostro sistema produttivo, qualcosa meno per la Giunta regionale, che ha già dato evidente dimostrazione di non sapere spendere né programmare le risorse pubbliche".

"Condivido e sottoscrivo – conclude la consigliera regionale del Partito Democratico, Manuela Bora – il suo auspicio di continuare le politiche già avviate dalla Giunta Ceriscioli di ridurre gli interventi a pioggia e di avere il coraggio di scegliere".