La Brixia cede a San Marino. Bologna è troppo forte . Il Sanga alza bandiera bianca

Dopo il ko interno del Brixia di venerdì con San Martino, troppa Virtus Bologna per il Repower Sanga già nel primo quarto. Le Vù Nere vice campionesse d’Italia vincono per 80-51, in una partita che le milanesi onorano nella ripresa: "Nelle nostre partite c’è sempre un quarto da dimenticare che poi influenza negativamente la partita" il commento di coach Pinotti Per Milano solo la Pellington in doppia cifra con 12 punti, 9 per la Toffali. Da segnalare per la Virtus i 19 punti di Cecilia Zandalasini.