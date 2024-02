La buona notizia. Nave arenata in darsena, il dragaggio dei fondali comincia già da domani

"Si informa che, da lunedì 5 febbraio, nello specchio acqueo prospiciente alla banchina numero 26 del porto di Ancona, avrà luogo uno spostamento di sedimenti al fine di aumentare l’altezza dei fondali. In base alla documentazione trasmessa dall’Autorità di sistema portuale, la banchina rimarrà interdetta fino a venerdì 9 febbraio incluso". I due incidenti che nei giorni scorsi hanno visto coinvolte altrettante navi portacontainer della Msc hanno prodotto una risposta da parte delle autorità competenti. Questa è la nota tecnica diffusa ieri via Pec dalla capitaneria di porto a tutti gli operatori portuali dorici. Soltanto tre giorni fa la notizia, passata inosservata fuori dall’ambito portuale, è stata portata all’attenzione generale da un nostro articolo che ha evidenziato la gravità di quanto accaduto e le conseguenze economiche provocate: una nave rimasta arenata e liberata dopo ore, l’altra, cinque giorni più tardi, che avvisata del pericolo ha preferito non correre rischi optando per un altro porto adriatico.

Magicamente, dopo la denuncia del Carlino di quanto accaduto ecco la conseguenza diretta, ossia una buona notizia. I lavori si faranno e si faranno subito, addirittura da domani e per tutta la settimana: "Le contingenze sottese all’intervento hanno avuto implicazioni sull’iter procedurale della relativa ordinanza di interdizione, che sarà pertanto emanata il giorno stesso di inizio dei lavori – si legge nella pec inviata dalla capitaneria di porto dorica – Per tale ragione si preavvisano le agenzie marittime dell’indisponibilità della banchina in questione. Le istanze di accosto già pervenute per il periodo indicato (5-9 febbraio), saranno conseguentemente rigettate". Segno che qualcosa deve essere accaduto negli ultimi giorni se non addirittura nelle ultime ore.

Questa la nota inviata ieri al Carlino dalla Regione: "In merito alla vicenda legata al dragaggio dei fondali del Porto di Ancona, l’Autorità Portuale ha segnalato oggi la necessità di spostare le sabbie all’interno dell’ambito portuale e per quanto riguarda la Regione, come confermano gli uffici competenti, sarà possibile attivare l’intervento dei lavori già da lunedì. Il Porto di Ancona per noi è da sempre una infrastruttura strategica e centrale nell’Adriatico e siamo a lavoro con tutti gli enti coinvolti per potenziarla e renderla sempre più competitiva. Lo scalo ha una conformazione dei fondali favorevole, particolarmente profondi in confronto ad altri porti dell’Adriatico, e questa potenzialità unità alla prossimità della stazione ferroviaria e agli investimenti infrastrutturali come l’Ultimo Miglio, oltre al raddoppio della variante alla statale 16, che miglioreranno il collegamento con l’A14, lo rendono particolarmente attrattivo e competitivo. In questo senso va anche il lavoro sinergico del Polo Intermodale. Siamo impegnati nel rafforzare l’integrazione e la competitività del Porto, con l’Aeroporto e l’Interporto". Nonostante l’avvio dei lavori, gli operatori portuali hanno confermato l’assemblea di martedì prossimo.