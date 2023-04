’La Buona Novella’ dà spettacolo Il pubblico delle Muse in estasi

Un gran finale per la stagione in abbonamento di Marche Teatro. ‘La Buona Novella’, giovedì scorso al debutto nazionale, conquista il pubblico delle Muse di Ancona, regalandogli emozioni ricambiate, al termine, con una pioggia di applausi, raramente così ‘sentiti’. Quando se ne spegne l’eco una ragazza dice all’amica che le sta a fianco: ‘Lui non ti tradisce mai’. ‘Lui’ è Neri Marcorè, protagonista di uno spettacolo che di applausi è destinato a raccoglierne molti altri. Previsione facile, dopo aver toccato con mano l’entusiasmo con cui platea, gallerie e palchi delle Muse hanno accolto l’intero cast: Marcorè, ovviamente, Rosanna Naddeo, Giua, Barbara Casini, Anais Drago, Francesco Negri e Alessandra Abbondanza. Loro erano sul palco. Ma vanno fatti anche i nomi di chi era ‘dietro’. Giorgio Gallione, innanzitutto, che firma drammaturgia e regia, Paolo Silvestri (arrangiamenti e direzione musicale), Marcello Chiarenza (scene), Francesca Marsella (costumi) e Aldo Mantovani (luci). Sì, perché va precisato che questa ‘Buona Novella’ è uno spettacolo splendido in tutte le sue componenti. Non c’è solo il capolavoro musicale di Fabrizio De André, che naturalmente ne costituisce il cuore, il senso e l’ossatura. Il ‘miracolo’ (tanto per restare in tema) è che i presenti restano avvinti non solo dagli immortali brani di Faber, ma anche dalle parole che li accompagnano, quelle dei vangeli apocrifi a cui De André si ispirò. Estratti scelti da Gallione con maestria, verrebbe da dire, la stessa con cui Marcoré li recita in scena, suscitando emozioni e riflessioni, e chiaramente strappando anche qualche risata, come nel caso dei racconti dei miracoli compiuti da Gesù bambino (proprio nel senso di ‘quando era bambino’).

L’attore ‘frequenta’ De André da lungo tempo, e ne conosce a fondo l’intero repertorio, che ha già proposto più volte in applauditi concerti. Questo, complice anche un timbro vocale simile, lo rende assai credibile nel ‘ruolo’ del cantautore genovese. Basti ascoltare quell’autentico capolavoro che è ‘Il testamento di Tito’, reso con sobria intensità. Ma tutte le sue interpretazioni meritano i consensi che riceveranno alla fine, e trasudano il rispetto e l’ammirazione per il Maestro. Buona parte del pubblico è lì per lui, inutile negarlo, ma già dall’iniziale ‘Laudate Dominum’ si capisce che i cantanti e i musicisti al fianco della ‘star’ (in realtà mai come in questo caso l’espressione corretta è anti-star) sono all’altezza della situazione. E il tripudio finale è lì a dimostrarlo. Certo, gli occhi riconoscenti della gente sono puntati soprattutto su di lui, ‘il marchigiano’ per antonomasia (di Porto Sant’Elpidio, non di Sant’Elpidio a Mare come erroneamente scritto in un precedente articolo). Lui che ‘non ti tradisce mai’. Un grande artista e un grande uomo (non sempre le due cose coincidono). L’ultima replica dello spettacolo, co-prodotto da Marche Teatro, va in scena oggi (ore 16.30). Il consiglio è di andare a vederlo, e ascoltarlo (con attenzione). L’unico problema sarà trovare i biglietti.

Raimondo Montesi