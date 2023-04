La buona sanità "Hanno salvato mamma"

"Hanno curato e stanno curando mia madre, ma non solo, l’hanno trattata in maniera degna". Una storia di buona sanità quella che arriva dall’ospedale di Torrette. Buona sanità che soltanto la sanità pubblica è in grado di fornire. La storia è quella della signora Yolanda Miclin, 82 anni, origini spagnole ma residente da tanti anni proprio ne quartiere di Torrette, da oltre due mesi ricoverata all’ospedale regionale per una serie di problematiche.

La testimonianza della figlia parte da un concetto molto importante: "Nonostante l’età e gli svariati problemi di salute _ racconta la figlia della pensionata _ mi ha colpito la volontà di tutto il personale medico di dare qualsiasi possibilità possibile a mia madre per essere curata e tornare a star bene. questa cosa non era scontata. Lei è passata da un reparto all’altro e la maniera con cui è stata curata resterà sempre dentro di noi. Mia madre è stata letteralmente coccolata da tutto il personale, medici, infermieri e così via, qualcosa di davvero straordinario". L’82enne è entrata a Torrette il 12 febbraio scorso a causa di un’embolia polmonare e qualche giorno dopo è passata in terapia intensiva. Aveva avuto problemi di Covid e una forte crisi asmatica. Una volta uscita dalla rianimazione, dopo essere stata indotta in coma farmacologico, il passaggio in pneumologia, il reparto guidato dalla dottoressa Lina Zuccatosta. Uno dei fiori all’occhiello della sanità anconetana e marchigiana, con una qualità in più: "Sono stati bravi in tutti i reparti, ma in pneumologia è stato ed è il massimo. Colgo l’occasione per ringraziare in particolare la dottoressa Antonina Re e soprattutto il dottor Luca Paolini che è stato straordinario, senza dimenticare gli infermieri. Speriamo che presto possa tornare a casa, ma intanto resta la qualità e l’umanità di queste persone".